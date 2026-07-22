برجيل رويال «عشارج» يفتتح مركزاً متكاملاً للطب الرياضي في العين



العين (وام)

افتتح مستشفى برجيل رويال - «عشارج»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مركزاً متخصصاً للطب الرياضي في مدينة العين، بحضور ممثلين عن المجلس وشخصيات رياضية ومسؤولين حكوميين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرعاية الصحية التخصصية ومواكبة نمو القطاع الرياضي، عبر توفير منظومة متكاملة للوقاية من الإصابات، وتشخيصها، وعلاجها، وإعادة التأهيل وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

ويشكل المركز إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث يجمع تخصصات جراحة العظام، والعلاج الطبيعي، والتصوير التشخيصي المتقدم، مستهدفاً الرياضيين المحترفين والهواة، وممارسي اللياقة، والأطفال، ومرضى الجهاز العضلي الهيكلي.

ويأتي الافتتاح ضمن استراتيجية أوسع لتوسيع خدمات الطب الرياضي، تتضمن خططاً لافتتاح مراكز إضافية في برجيل العين بوسط المدينة، وبراري مول، ومنطقة الظاهر، بهدف تقريب الخدمات المتخصصة من المجتمع وتعزيز الشراكات مع الأندية والمؤسسات.

وأكدت الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في العين، أن افتتاح المركز يمثل خطوة استراتيجية لتطوير الرعاية الصحية التخصصية واستجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات، من خلال تقديم رعاية شاملة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالعودة الآمنة للأنشطة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد المرزوقي، المدير الطبي لبرجيل العين، أن المركز صُمم ليكون وجهة متخصصة توفر رحلة علاجية سلسة تعتمد على تضافر التخصصات، مع التركيز على تسريع التعافي وتحسين الأداء البدني، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في دعم الرياضة وتعزيز جودة الحياة وتأكيد مكانة مدينة العين كمركز رائد للخدمات الصحية المتخصصة.