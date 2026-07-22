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الرياضة

محمد صلاح على أبواب بشكتاش والرئيس التركي يتابع

محمد صلاح على أبواب بشكتاش والرئيس التركي يتابع
22 يوليو 2026 19:40


إسطنبول (د ب أ)

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تطورت الأحداث بشكل سريع داخل نادي بشكتاش التركي، في ظل التقارير التي تفيد بأن التعاقد مع المصري محمد صلاح، لم يعد مجرد طموح رياضي، بل أن شخصيات بارزة في الدولة التركية تتابع الأمر عن كثب.
وذكرت صحيفة سوزجو التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متداخل بشكل شخصي في تفاصيل الصفقة، وأنه سأل رئيس بشكتاش سردال أدالي، بشأن معلومات وافية عن سير المفاوضات مع النجم المصري، ويتابع إردوغان بشكل شخصي، عملية انتقال صلاح المقترحة إلى بشكتاش.
ويعتقد مسؤولو النادي أن الدعم الحكومي غير المباشر، قد يمهد الطريق لتجاوز العقبات المالية الضخمة التي تتطلبها صفقة بهذا الحجم، ولا يكتفي بشكتاش بالسعي وراء الألقاب المحلية فحسب، بل يطمح أيضاً إلى الهيمنة القارية.
وقالت الصحيفة نفسها إن الصحفي والمذيع التركي إردوغان أقطاش، قد أكد بشكل علني، أن المهاجم المصري صلاح سيصل أسطنبول اليوم الأربعاء، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقده مع بشكتاش، وحال تم ذلك، فإن الصفقة ستكون أكبر عملية انتقال في تاريخ الدوري التركي، فيما يخص القيمة السوقية والجماهيرية.

أردوغان
بشكتاش
محمد صلاح
محمد صلاح. ليفربول
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