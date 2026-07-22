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فيجو: يامال وميسي ليسا من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

فيجو: يامال وميسي ليسا من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
22 يوليو 2026 21:26

 

لشبونة (د ب أ)
قال البرتغالي السابق لويس فيجو، الفائز بالكرة الذهبية عام 2000، عقب نهاية كأس العالم، إن الإسباني لامين يامال والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجمي المباراة النهائية، ليسا من بين المرشحين الأبرز للفوز بالكرة الذهبية، رغم أن أداءهما لم يكن مذهلاً في المباراة الحاسمة.
أما الإسباني رودري، فقد أثبت جدارته، ويرى فيجو أنه يملك فرصة للفوز بالجائزة الثانية، حيث قال: «لقد قدم أداءً رائعاً في كأس العالم، وهذا قد يرجح كفته».
وقال فيجو في تحليله لموقع «بيتفير»، حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «هناك حديث عن اهتمام ريال مدريد به. أعتقد أن الأمر سيكون صعباً، لأنه مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي، لكن الجميع يعلم أن ريال مدريد يسعى دائماً لضم أفضل لاعبي العالم».
وأضاف: «لقد قدم أداءً رائعاً في كأس العالم، رغم أنه لم يبرز كثيراً من حيث الأهداف أو التمريرات الحاسمة. من المؤكد أن مبابي وأداءه المميز في كأس العالم سيجعلانه أيضاً من بين المرشحين للفوز».
وتابع قائلاً: «بالتأكيد سأضم بعض لاعبي باريس سان جيرمان الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مجدداً. ربما أخص بالذكر فيتينيا ودوي، اللذين قدما موسماً رائعاً رغم أن كأس العالم لم يكن موفقاً لهما، خاصةً مع منتخب البرتغال. سأضمهم جميعاً ضمن المرشحين».

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