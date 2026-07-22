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الرياضة

إنتر ميامي يتعاقد مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر

إنتر ميامي يتعاقد مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر
22 يوليو 2026 21:51


ميامي (د ب أ)
أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، وأشار النادي الأميركي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن كاسيميرو الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سينضم لصفوف الفريق بصفقة انتقال حر.
وأوضح البيان أن التعاقد مع كاسيميرو سيمتد حتى نهاية موسم 2027 من الدوري الأميركي لكرة القدم، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029.
وقال كاسيميرو ضمن البيان الرسمي «أكثر ما يحفزني مثل أي لاعب كرة قدم هو محاولة التطور باستمرار وتحقيق المزيد من الانتصارات، ومشروع إنتر ميامي وما بذله مسؤولوه من أجل التعاقد معي يعني لي الكثير».
أضاف «أنا ممتن للغاية ومتحمس لبداية مشواري مع الفريق لرد الثقة لمسؤولي النادي ليس على مدار 90 دقيقة في المباريات بل كل حصة تدريبية يومياً، أشكر إدارة النادي، وأعد ببذل قصارى جهدي لأرد هذه الثقة والحب الذي وجدته».
وقضى كاسيميرو المواسم الأربعة الماضية بقميص مانشستر يونايتد، وقبلها حقق مسيرة تاريخية على مدار 8 سنوات مع ريال مدريد الإسباني.
بقميص الريال، كان كاسيميرو يصنف من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، وحقق مع النادي الإسباني خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

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