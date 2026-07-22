كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا قبل نهاية الأسبوع



فرانكفورت (د ب أ)



اقترب يورجن كلوب من أن يصبح مدرباً للمنتخب الألماني، حيث قد يتم حسم الأمر خلال اليومين المقبلين، بعد أن أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعاً هاماً للاتحاد الألماني لكرة القدم سيتم عقده غداً الخميس.

وبعد ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع من خروج المنتخب من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، والذي أدى إلى استقالة يوليان ناجلسمان تحت ضغط من الاتحاد الألماني لكرة القدم، يقترب عهد كلوب.

ومن المرجح أن يُقر اجتماع مشترك لمجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم وأصحاب المصلحة الآخرين تعيين المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند بموجب عقد متوقع أن يستمر حتى عام 2030.

وقد يتم تقديم كلوب 59 عاماً، كمدرب في وقت مبكر يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد بفرانكفورت.