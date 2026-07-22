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الرياضة

منتخب شباب اليد يفوز على الكويت ويتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

منتخب شباب اليد يفوز على الكويت ويتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
22 يوليو 2026 23:19


تشوتشو (وام)
أكد منتخب الشباب لكرة اليد جدارته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا الـ19، المقامة حالياً في مدينة تشوتشو الصينية، بعدما تغلب على نظيره الكويتي 29-28 في ختام منافسات الدور التمهيدي، ليواصل مشواره في البطولة دون أي خسارة.
وأنهى المنتخب مشواره في الدور التمهيدي بسجل مميز، بعدما استهل المنافسات بالفوز على اليابان 32-29، ثم تغلب على منتخب قطر 29-24، وتعادل مع منتخب إيران 25-25، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على الهند، ويتعادل مع كوريا الجنوبية 30-30، ويختتم مشواره بالفوز على منتخب الكويت 29-28، ليؤكد جدارته بصدارة المجموعة.
ويلتقي المنتخب بعد غد الجمعة في الدور ربع النهائي مع أي من البحرين أو الصين، إذ سيمنح الفوز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب التأهل إلى بطولة العالم للشباب المقررة في مقدونيا عام 2027.

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