«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تطلق برامج اكتشاف وتمكين المواهب

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات الرياضية، والثقافية والمجتمعية.

وتُنظّم الأكاديمية معسكرها الصيفي تحت شعار «نكتشف المواهب»، من 13 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل في مقرّها بأبوظبي، ويستهدف الإناث من عمر 4 إلى 10 أعوام، والذكور من عمر 4 إلى 8 أعوام، ضمن أجندة فعالياتها لعام 2026. وتقام الفعاليات بهدف تعزيز جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنِّي نمط حياة صحي ونشط، واكتشاف وتمكين المواهب الصاعدة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية، تزامناً مع «عام الأسرة»، وضمن جهود الأكاديمية المتواصلة لترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة تدعم مشاركة الأطفال والسيدات في الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتعليمية، تشمل: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، والفنون القتالية، إلى جانب فقرات ترفيهية وورش تعليمية وتوعوية، وغيرها من الفعاليات المصمّمة للأطفال خلال فترة الصيف.

كما تواصل الأكاديمية دعمها للمبادرات الثقافية والمعرفية من خلال افتتاح مكتبة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية، والتي تضم أيضاً إصدارات مؤسّسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، إلى جانب مجموعة من الأركان المعرفية المتنوعة، لنشر ثقافة القراءة والتعلم المستمر، وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، ومنصة داعمة لبناء مجتمع أكثر معرفة.

وتزامناً مع «عام الأسرة»، تتيح أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للسيدات، فرصة الاستفادة من مرافقها الرياضية في أبوظبي، ضمن جهودها لدعم وتعزيز جودة الحياة، حيث توفر استخدام مضمار الجري، وملعب كرة القدم، وملعب البادل، في بيئة رياضية متكاملة وتدعم مشاركتها المستمرة في الأنشطة البدنية.

وقالت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: إطلاق هذه السلسلة من المبادرات والفعاليات امتدادٌ لرسالة الأكاديمية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، ويعزّز من دور الرياضة في تنمية المهارات وصقل المواهب منذ سنٍّ مبكرة.

وأشارت إلى حرص الأكاديمية على توفير بيئة متكاملة تجمع بين الرياضة، والثقافة، والتعليم، والترفيه، بما يواكب تطلعات الأُسر، ويدعم الأطفال والسيدات على حدٍّ سواء.