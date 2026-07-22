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الرياضة

الجماهير تختار التشكيلة المثالية لكأس العالم

الجماهير تختار التشكيلة المثالية لكأس العالم
22 يوليو 2026 23:31

 
نيويورك (رويترز)
اختير فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، وإرلينج هالاند، مهاجم النرويج، ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد ​الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكأس العالم 2026 بتصويت الجمهور، لتتم مكافأتهما على أدائهما المميز خلال مسيرة فاقت التوقعات لمنتخبيهما.
وتصدر فوزينيا ⁠تصويت حراس المرمى بنسبة بلغت 39.6 بالمئة بعد سلسلة ​من العروض الرائعة لمنتخب الرأس الأخضر، ​الذي ‌شارك لأول مرة في النهائيات، ⁠ليحجز ​مكانه في التشكيلة على الرغم من فوز الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي، التي يتم اختيار الفائز بها من قبل مجموعة فنية تابعة ‌للفيفا.
وتصدى فوزينيا (40 عاماً)، الذي شارك في البطولة ‌وهو غير مقيد في أي فريق بعد رحيله عن تشافيز المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، ​لسبع تسديدات في تعادل سلبي للرأس الأخضر مع إسبانيا، التي توجت بالبطولة لاحقاً.
وساهم في خوض فريقه لشوطين إضافيين أمام الأرجنتين، التي بلغت النهائي لاحقاً، قبل الخسارة في ‌دور 32. وحصل هالاند على ​27.5 بالمئة في التصويت الخاص بالمهاجمين بعد قيادة النرويج لبلوغ دور الثمانية في كأس العالم لأول مرة في مسيرتها.
وسجل مهاجم مانشستر ​سيتي سبعة أهداف ‌في ⁠خمس مباريات، ‌منها ثنائية في فوز النرويج ‌2 - 1 على البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في دور 16، قبل ⁠انتهاء مشوارها في البطولة أمام إنجلترا.
ويظهر الثنائي ​في التشكيلة إلى جانب نجوم مثل كيليان مبابي وليونيل ميسي وجود بلينجهام.
وفيما يلي التشكيلة المثالية:
حارس المرمى: فوزينيا (الرأس الأخضر)
المدافعون: بيدرو بورو (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، دايو أوباميكانو (فرنسا)، مارك كوكوريا (إسبانيا)
لاعبو الوسط: رودري (إسبانيا)، ​مايكل أوليسه (فرنسا)، جود بلينجهام (إنجلترا)
المهاجمون: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إرلينج ​هالاند (النرويج)، كيليان مبابي (فرنسا)

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