مودريتش ليس مستعداً للاعتزال في الوقت الحالي



روما (د ب أ)

يرغب نجم خط الوسط الكرواتي لوكا مورديتش في تمديد مسيرته بالملاعب لفترة أطول، إذ أنه ليس مستعداً للاعتزال في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يوقع عقداً جديداً لمدة عام مع ناديه إيه سي ميلان الإيطالي.

ولا يزال لاعب خط الوسط المخضرم مصمماً على إنهاء مسيرته الكروية في أعلى مستوى بعد نهاية محبطة الموسم الماضي.

ويحرص مودريتش على أن تنتهي مسيرته الأسطورية بنجاح كبير، بدلاً من خيبة الأمل التي خيمت على نهاية الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يعلن صانع الألعاب الكرواتي، الفائز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، والحائز على الكرة الذهبية، رسمياً عن تمديد عقده لمدة عام غداً الخميس، وفقاً لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

وعلى الرغم من اقترابه من عامه الحادي والأربعين، لا يزال مودريتش متحمساً للفوز بالألقاب تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم في ميلان.

ولا ينوي لاعب خط الوسط المخضرم، مجرد المشاركة في تشكيلة الفريق، حيث تشير التقارير إلى أنه شعر بمرارة من الطريقة التي انتهت بها الموسم الماضي، سواء مع ميلان، الذي أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس، وبالتالي لن يشارك سوى في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، أو مع منتخب كرواتيا بعد خروجه المبكر من دور الـ32 لكأس العالم، على يد البرتغال.

وينوي مودريتش اعتزال اللعب الدولي بعد مباراة وداعية في سبليت في السادس من أكتوبر، مما يسمح له بالتركيز كليا على سعي ميلان لتحقيق لقب آخر، وتحقيق إنجاز كبير في البطولات الأوروبية، ويدرك مودريتش أن الفوز بلقب كبير آخر هو الطريقة الأمثل للاعتزال كبطل.