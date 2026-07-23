مانشستر يونايتد يتحدى مورينيو بطلب ضم لاعب الريال

لندن (د ب أ)

استفسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أنها نوهت الشهر الماضي إلى أن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد لا ينوي الاستغناء عن تشواميني، لكن ذلك لم يمنع النادي الإنجليزي من التواصل مع مسؤولي الريال.

وأشارت إلى أن تشواميني "26 عاماً" بدأ إجازة مدتها ثلاثة أسابيع بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا الذي وصل إلى قبل نهائي كأس العالم.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم تشواميني لكونه ضمن الفئة العمرية، التي يفضلها مسؤولو النادي للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 26 عاماً.

ويرتبط تشواميني بعقد مع النادي المدريدي حتى صيف 2028، ويتردد أنه وافق على تمديد تعاقده حتى 2031، لكن ريال مدريد لم يعلن عن أي قرار رسمي بخصوص هذا الشأن.

وأوضحت صن أن تشواميني يبقى نوعية مختلفة فهو ركيزة دفاعية في خط الوسط، بعكس الوافدين الجديدين لمانشستر يونايتد، أندريه سانتوس ويوري تيليمانس.

ويخطط مانشستر يونايتد لضم ارتكاز دفاعي في خط الوسط،ليعوض رحيل البرازيلي كاسيميرو، الذي استبدله ريال مدريد في 2022 بضم تشواميني.

وبدأ مانشستر يونايتد بقيادة المدرب مايكل كاريك مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بالخسارة صفر / 1 أمام ريكسهام في فنلندا يوم السبت الماضي، وسيخوض الفريق ودية أخرى أمام روزنبورج يوم الجمعة.