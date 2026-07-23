الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يتحدى مورينيو بطلب ضم لاعب الريال

مانشستر يونايتد يتحدى مورينيو بطلب ضم لاعب الريال
23 يوليو 2026 09:07

لندن (د ب أ)
استفسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني.
وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أنها نوهت الشهر الماضي إلى أن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد لا ينوي الاستغناء عن تشواميني، لكن ذلك لم يمنع النادي الإنجليزي من التواصل مع مسؤولي الريال.
وأشارت إلى أن تشواميني "26 عاماً" بدأ إجازة مدتها ثلاثة أسابيع بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا الذي وصل إلى قبل نهائي كأس العالم.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم تشواميني لكونه ضمن الفئة العمرية، التي يفضلها مسؤولو النادي للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 26 عاماً.
ويرتبط تشواميني بعقد مع النادي المدريدي حتى صيف 2028، ويتردد أنه وافق على تمديد تعاقده حتى 2031، لكن ريال مدريد لم يعلن عن أي قرار رسمي بخصوص هذا الشأن.
وأوضحت صن أن تشواميني يبقى نوعية مختلفة فهو ركيزة دفاعية في خط الوسط، بعكس الوافدين الجديدين لمانشستر يونايتد، أندريه سانتوس ويوري تيليمانس.
ويخطط مانشستر يونايتد لضم ارتكاز دفاعي في خط الوسط،ليعوض رحيل البرازيلي كاسيميرو، الذي استبدله ريال مدريد في 2022 بضم تشواميني.
وبدأ مانشستر يونايتد بقيادة المدرب مايكل كاريك مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بالخسارة صفر / 1 أمام ريكسهام في فنلندا يوم السبت الماضي، وسيخوض الفريق ودية أخرى أمام روزنبورج يوم الجمعة.

أخبار ذات صلة
«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
فيرجسون يشيد بغريمه
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
مورينيو
تشواميني
آخر الأخبار
«قرعة الآسياد» تضع «الأبيض الأولمبي» في طريق الصين وإيران
الرياضة
«قرعة الآسياد» تضع «الأبيض الأولمبي» في طريق الصين وإيران
اليوم 11:26
«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
الرياضة
«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
اليوم 11:23
«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة
الرياضة
«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة
اليوم 11:15
"صيف اللوفر أبوظبي".. تجارب ثقافية تفاعلية ثرية
التعليم والمعرفة
"صيف اللوفر أبوظبي".. تجارب ثقافية تفاعلية ثرية
اليوم 11:14
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي في اجتماع مانيلا
الأخبار العالمية
وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الأميركي في مانيلا على هامش "آسيان"
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©