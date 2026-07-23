رافائيل بيريرا يعزز دفاع خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

عززت شركة نادي خورفكان لكرة القدم صفوف الفريق الأول بالتعاقد مع المدافع البرازيلي رافائيل بيريرا، قادماً من نادي الشارقة، في صفقة تهدف إلى دعم الخط الخلفي استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويعد بيريرا من المدافعين الذين يمتلكون خبرة جيدة في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سبق له تمثيل أندية العين والشارقة، وقدم مستويات مميزة أكسبته خبرة كبيرة في الكرة الإماراتية، الأمر الذي يعزز من خيارات الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، ويمنح دفاع خورفكان مزيداً من القوة والاستقرار خلال الموسم المقبل.

وتأمل إدارة خورفكان أن يشكل رافائيل بيريرا إضافة حقيقية للفريق، في ظل ما يتمتع به من قوة بدنية وخبرة في مركز قلب الدفاع، إلى جانب معرفته بأجواء الدوري الإماراتي، بما يسهم في تحقيق أهداف الفريق وتقديم موسم يواكب طموحات جماهير النادي.