«جودو الإمارات» يواصل التألق في «عربية الأردن» بـ 3 ميداليات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

واصل منتخب الجودو للمراحل العمرية تألقه في البطولة العربية للجودو، التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، بإضافة 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية إلى رصيده الذي بلغ 11 ميداليات ملونة، حيث شهدت الجولة الختامية مشاركة منتخب الناشئين ضمن تصفيات بطولة الشباب لمزيد من الاحتكاك والصقل، ليتألق اكثر من لاعب، وفي مقدمتهم رشيد نعماتوف الفائز بذهبية وزن تحت 81 كجم، بعد أداء بطولي استحق عليه الذهب بالفوز على بطل لبنان الفضي فادي السقيلي.

وفي منافسات وزن تحت 20 عاماً كاد الناشئ مسعود محمد المسماري "16 عاماً" أن يحرز الميدالية الذهبية، لولا فارق الخبرة في الثواني الأخيرة ليخسر المباراة النهائية أمام بطل سوريا الذهبي ياسين صالح، إلا انه كان نداً طيلة فترة النزال، مما يبشر بلاعب صاعد يمتلك مستقبلاً واعداً بقليل من الاحتكاك والاستمرار.

فيما حقق اللاعب عبد الرحمن جانيف الميدالية البرونزية لفئة الشباب بعد أن رفض الانسحاب رغم الظروف المرضية، مواصلاً اللعب ليحقق الميدالية البرونزية لوزن تحت 60 كجم.

كما شهدت الجولة الختامية لفئة الشباب مشاركة كوكبة من الصاعدين الناشئين، في مقدمتهم أنس اليماحي وبطي أحمد الهاشمي صاحب ذهبية الناشئين تحت وزن 60 كجم، وصقر العتيبي الفائز بذهبية منافسات وزن تحت 60 كجم لفئة الناشئين، كذلك مشاركة الناشئ الذهبي صقر بدر العتيبي، والذين قدموا مستويات رائعة كانت محل إشادة من خبراء اللعبة، مما يؤكد أن قاعدة الجودو الإماراتي تبشر بمواهب واعدة ومستقبل رائع.