«رهيب» يستعد لترك بصمته في جولة الإعادة بـ«جودوود»

عصام السيد (أبوظبي)

يستعد الجواد "رهيب" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لخوض منافسة إعادة عندما يتوجه إلى جودوود، حيث يُبقي روجر فاريان على ثقته الكاملة فيه، معتقداً أنه قادر على تجاوز أدائه في رويال أسكوت، عندما يشارك في كأس جودوود من الفئة الأولى.

ويتوقع أن يخوض "رهيب" منافسة شرسة أخرى من "سكاندينافيا" و"ترولرمان"، اللذين احتلا المركزين الأول والثاني في كأس أسكوت الذهبية، لكنه مقتنع أن "رهيب" يستحق فرصة أخرى على أعلى مستوى.

واحتل الحصان البالغ من العمر أربع سنوات المركز الثامن من بين 11 حصاناً في كأس أسكوت الذهبية الشهر الماضي، وهو ما عزاه فاريان إلى تجربته الأولى في سباق لمسافة ميلين ونصف، لكن المدرب يعتقد أن مسافة الميلين في كأس الشقب جودوود في 28 يوليو ستناسبه بشكل أفضل.

وقال: "أعتقد أن السبب في سباق أسكوت هو طول المسافة، فقد كانت أطول بستة فورلونج مما خاضه من قبل، كنا نظن أنه سيتمكن من إكمال المسافة، دخل المسار المستقيم وتقدم قليلاً، لكنه لم يستطع الحفاظ على أدائه القوي، كان ضعيفاً عند خط النهاية.

"كان على ما يرام بعد السباق، وكنا راضين عن أدائه قبله، لكن سباق كأس أسكوت الذهبي مسافة شاقة للغاية، لم يقطع مسافة تزيد عن ميل وثلاثة أرباع الميل إلا مرة واحدة، وكان ذلك في أسكوت، حيث خيب الآمال، لكنني لا أعتقد أن هذا يمنعنا من مطالبته بقطع مسافة تزيد عن ميلين. لذلك نخطط للذهاب إلى جودوود." إذا لم يحقق ذلك، فسنعيد تقييم وضعه ونُعيد النظر في برنامجه.

ويعتقد فاريان أن أداء "رهيب" في سباق سانت ليجر العام الماضي، عندما حلّ ثانياً بفارق ضئيل عن إسكندنافيا، وفي كأس يوركشاير هذا الموسم، الذي فاز به في مايو، يُقدّمان مؤشراً أفضل بكثير على قدرته على التحمّل من أدائه في السباق الملكي.

وقال: "لطالما اعتقدنا أنه حصان قويّ في المسافات الطويلة، يُشير أداؤه في سباق سانت ليجر العام الماضي وفي كأس يوركشاير إلى أن مسافة ميلين تُناسب قدراته، لقد كان قوياً حتى خط النهاية في كلتا المناسبتين، ولو لم نشاهد أدائه في أسكوت، لكنا واثقين من قدرته على قطع مسافة ميلين." أنا واثق من أداء قوي.