الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة

«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة
23 يوليو 2026 11:15

دبي (الاتحاد)
احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج، الذي يصادف 20 يوليو من كل عام، من خلال برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات، وسط أجواء عائلية جمعت بين المرح والتنافس، وشهدت مشاركة مختلف الفئات العمرية.
وتضمنت الاحتفالية بطولتين للشطرنج الخاطف، لفئتي العموم وتحت 14 عاماً، إلى جانب أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق، فضلاً عن متحف مصغر للشطرنج، في إطار حرص النادي على الاحتفاء بالمناسبة ونشر ثقافة اللعبة بين مختلف فئات المجتمع.
وشهدت البطولة المفتوحة مشاركة 84 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، بينهم 13 من حملة الألقاب الدولية، ونجح الفلبيني أوستن جاكوب في حسم المركز الأول بالعلامة الكاملة، بعدما جمع 9 نقاط من 9 جولات، فيما حل الإيراني أصغر قوليزاده ثانياً، والفلبيني أوليفر ديماكيلينغ ثالثاً، والتركماني أليار شيرلييف رابعاً، والهندي أرناب جينا خامساً.
وفي الجوائز الخاصة، توجت الأوزبكية شاهنوزا سابيروفا بجائزة أفضل لاعبة، والفلبيني دانديل فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب مخضرم فوق 50 عاماً، والهندي محمد ياشفير بجائزة أفضل ناشئ تحت 15 عاماً، فيما حصل السوري إسماعيل خضور على جائزة أفضل لاعب بتصنيف أقل من 2000 نقطة.
وفي بطولة الأطفال تحت 14 عاماً، التي شهدت بدورها مشاركة 84 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، توج الهندي ريحان بن أنزار بالمركز الأول برصيد 8.5 نقطة من 9 جولات، وجاء الأميركي باول كاراقيزيان ثانياً، والهندي إيفان جادون ثالثاً.
وحصدت الهندية سارة سوزان إلياس جائزة أفضل لاعبة، فيما نال الهندي إيفان ماثيو إلياس جائزة أفضل لاعب تحت 10 أعوام، وحصل الإماراتي يوسف سعيد على جائزة أفضل لاعب تحت 8 أعوام.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للشطرنج في 20 يوليو من كل عام، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج في باريس عام 1924، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019 يوم 20 يوليو يوماً عالمياً للشطرنج، بهدف تعزيز حضور اللعبة وما تسهم به في تنمية مهارات التفكير والتركيز وحل المشكلات وترسيخ الروح الرياضية.

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بمستوى بطولة الإمارات للشطرنج
آل علي والمعيني وجوليزادة أبطال الفئات في «الإمارات للشطرنج»
نادي دبي للشطرنج والثقافة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الاتحاد الدولي للشطرنج
آخر الأخبار
هاميلتون وفيراري يتربصان بمرسيدس في المجر
الرياضة
هاميلتون وفيراري يتربصان بمرسيدس في المجر
اليوم 11:48
«قرعة الآسياد» تضع «الأبيض الأولمبي» في طريق الصين وإيران
الرياضة
«قرعة الآسياد» تضع «الأبيض الأولمبي» في طريق الصين وإيران
اليوم 11:26
«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
الرياضة
«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
اليوم 11:23
«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة
الرياضة
«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة
اليوم 11:15
"صيف اللوفر أبوظبي".. تجارب ثقافية تفاعلية ثرية
التعليم والمعرفة
"صيف اللوفر أبوظبي".. تجارب ثقافية تفاعلية ثرية
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©