«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة

دبي (الاتحاد)

احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج، الذي يصادف 20 يوليو من كل عام، من خلال برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات، وسط أجواء عائلية جمعت بين المرح والتنافس، وشهدت مشاركة مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت الاحتفالية بطولتين للشطرنج الخاطف، لفئتي العموم وتحت 14 عاماً، إلى جانب أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق، فضلاً عن متحف مصغر للشطرنج، في إطار حرص النادي على الاحتفاء بالمناسبة ونشر ثقافة اللعبة بين مختلف فئات المجتمع.

وشهدت البطولة المفتوحة مشاركة 84 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، بينهم 13 من حملة الألقاب الدولية، ونجح الفلبيني أوستن جاكوب في حسم المركز الأول بالعلامة الكاملة، بعدما جمع 9 نقاط من 9 جولات، فيما حل الإيراني أصغر قوليزاده ثانياً، والفلبيني أوليفر ديماكيلينغ ثالثاً، والتركماني أليار شيرلييف رابعاً، والهندي أرناب جينا خامساً.

وفي الجوائز الخاصة، توجت الأوزبكية شاهنوزا سابيروفا بجائزة أفضل لاعبة، والفلبيني دانديل فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب مخضرم فوق 50 عاماً، والهندي محمد ياشفير بجائزة أفضل ناشئ تحت 15 عاماً، فيما حصل السوري إسماعيل خضور على جائزة أفضل لاعب بتصنيف أقل من 2000 نقطة.

وفي بطولة الأطفال تحت 14 عاماً، التي شهدت بدورها مشاركة 84 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، توج الهندي ريحان بن أنزار بالمركز الأول برصيد 8.5 نقطة من 9 جولات، وجاء الأميركي باول كاراقيزيان ثانياً، والهندي إيفان جادون ثالثاً.

وحصدت الهندية سارة سوزان إلياس جائزة أفضل لاعبة، فيما نال الهندي إيفان ماثيو إلياس جائزة أفضل لاعب تحت 10 أعوام، وحصل الإماراتي يوسف سعيد على جائزة أفضل لاعب تحت 8 أعوام.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للشطرنج في 20 يوليو من كل عام، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج في باريس عام 1924، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019 يوم 20 يوليو يوماً عالمياً للشطرنج، بهدف تعزيز حضور اللعبة وما تسهم به في تنمية مهارات التفكير والتركيز وحل المشكلات وترسيخ الروح الرياضية.