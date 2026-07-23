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الرياضة

جريزمان يقص شريط أهدافه في الظهور الأول مع أورلاندو

جريزمان يقص شريط أهدافه في الظهور الأول مع أورلاندو
23 يوليو 2026 10:36

نيويورك(أ ب)
سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أنطوان جريزمان هدفاً في ظهوره الأول بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، ليقود أورلاندو سيتي إلى الفوز على سان خوسيه إيرثكويكس برباعية فجر اليوم الخميس، في أول مباراة يخوضها الفريقان منذ فترة التوقف الخاصة بكأس العالم.
وسجل كل من ديفيد بريكالو وإيفان أنجولو الهدف الأول لهما هذا الموسم، فيما أضاف برايان أوجيدا الهدف الرابع لأورلاندو، الذي حقق انتصاره الخامس مقابل تسع هزائم وتعادلين.
وتعاقد أورلاندو سيتي مع جريزمان، البالغ من العمر 35 عاماً، في شهر مارس الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو الهداف التاريخي للنادي الإسباني برصيد 211 هدفاً و97 تمريرة حاسمة خلال 488 مباراة، بعقد بدأ سريانه عقب ختام موسم الدوري الإسباني.
وافتتح بريكالو التسجيل في الدقيقة السابعة بضربة رأس متقنة إثر ركلة حرة نفذها إدوارد أتوستا ببراعة، وفي الدقيقة 29، مرر إدوارد أتوستا الكرة إلى أنجولو الذي تقدم صوب منطقة جزاء الخصم وسدد كرة زاحفة قوية سكنت شباك الحارس أنجوس جان، ليكون الهدف الأول له منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني قص جريزمان شريط أهدافه مع أورلاندو، ثم تكفل بريان أوجيدا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72.

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