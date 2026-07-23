«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق

لندن (د ب أ)

فتحت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم تحقيقاً مع نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بخصوص ادعاءات تتعلق بمفاوضات غير قانونية عقب إتمام التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وجرى الإعلان أمس عن انتقال كاسيميرو إلى إنتر ميامي، بعقد مبدئي يمتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029، بشرط الحصول على التأشيرة.

ولكن بعد فترة وجيزة من الإعلان، أكدت الرابطة وجود تحقيق جاري مع حامل لقب الدوري الأميركي.

وجاء في بيان الرابطة "تقوم رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم بمراجعة إدعاء يتعلق بالمفاوضات غير القانونية ضد نادي إنتر ميامي. وتجمع الرابطة كافة المعلومات ذات الصلة وستمتنع عن الإدلاء بأي تعليق إضافي حتى اكتمال المراجعة".

وتتيح اللوائح للأندية إضافة ما يصل إلى خمسة لاعبين إلى القائمة للحصول على أولوية التعاقد معهم.

وكان كاسيميرو، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقاً والبالغ من العمر 34 عاماً، مدرجاً ضمن قائمة لوس أنجلوس جالاكسي.

ورغم ذلك، قرر اللاعب الدولي البرازيلي، الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده في أولد ترافورد بنهاية الموسم الماضي، التوقيع مع إنتر ميامي للعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكر نادي لوس أنجلوس جالاكسي في بيان: "توصل لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي إلى تسوية بشأن أولوية الاكتشاف للتعاقد مع كاسيميرو، وسيتم إعلان الشروط عقب ختام التحقيق بشأن المفاوضات غير القانونية الجاري حالياً من قبل رابطة الدوري الأميركي".

ويملك كاسيميرو مسيرة حافلة، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، وحقق لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.