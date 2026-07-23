الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق

«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
23 يوليو 2026 11:23

لندن (د ب أ)
فتحت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم تحقيقاً مع نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بخصوص ادعاءات تتعلق بمفاوضات غير قانونية عقب إتمام التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.
وجرى الإعلان أمس عن انتقال كاسيميرو إلى إنتر ميامي، بعقد مبدئي يمتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029، بشرط الحصول على التأشيرة.
ولكن بعد فترة وجيزة من الإعلان، أكدت الرابطة وجود تحقيق جاري مع حامل لقب الدوري الأميركي.
وجاء في بيان الرابطة "تقوم رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم بمراجعة إدعاء يتعلق بالمفاوضات غير القانونية ضد نادي إنتر ميامي. وتجمع الرابطة كافة المعلومات ذات الصلة وستمتنع عن الإدلاء بأي تعليق إضافي حتى اكتمال المراجعة".
وتتيح اللوائح للأندية إضافة ما يصل إلى خمسة لاعبين إلى القائمة للحصول على أولوية التعاقد معهم.
وكان كاسيميرو، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقاً والبالغ من العمر 34 عاماً، مدرجاً ضمن قائمة لوس أنجلوس جالاكسي.
ورغم ذلك، قرر اللاعب الدولي البرازيلي، الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده في أولد ترافورد بنهاية الموسم الماضي، التوقيع مع إنتر ميامي للعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وذكر نادي لوس أنجلوس جالاكسي في بيان: "توصل لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي إلى تسوية بشأن أولوية الاكتشاف للتعاقد مع كاسيميرو، وسيتم إعلان الشروط عقب ختام التحقيق بشأن المفاوضات غير القانونية الجاري حالياً من قبل رابطة الدوري الأميركي".
ويملك كاسيميرو مسيرة حافلة، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، وحقق لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

 

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد يتحدى مورينيو بطلب ضم لاعب الريال
إنتر ميامي يتعاقد مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر
كاسيميرو
إنتر ميامي
بيكهام
ريال مدريد
آخر الأخبار
«قرعة الآسياد» تضع «الأبيض الأولمبي» في طريق الصين وإيران
الرياضة
«قرعة الآسياد» تضع «الأبيض الأولمبي» في طريق الصين وإيران
اليوم 11:26
«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
الرياضة
«حقوق الاكتشاف» تضع إنتر ميامي وكاسيميرو تحت التحقيق
اليوم 11:23
«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة
الرياضة
«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة
اليوم 11:15
"صيف اللوفر أبوظبي".. تجارب ثقافية تفاعلية ثرية
التعليم والمعرفة
"صيف اللوفر أبوظبي".. تجارب ثقافية تفاعلية ثرية
اليوم 11:14
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي في اجتماع مانيلا
الأخبار العالمية
وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الأميركي في مانيلا على هامش "آسيان"
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©