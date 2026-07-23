«قرعة الآسياد» تضع «الأبيض الأولمبي» في طريق الصين وإيران

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية الـ20، المقررة في آيتشي-ناجويا باليابان، منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الصين وإيران وكوريا الشمالية، في مجموعة قوية ضمن سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وسُحبت القرعة اليوم في مدينة ناجويا، حيث وزّعت المنتخبات الـ15 المشاركة على أربع مجموعات، حيث ضمت ثلاث مجموعات أربعة منتخبات، فيما ضمّت مجموعة واحدة ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

وضمّت المجموعة الأولى اليابان «المستضيف»، وتايلاند، وقيرغيزستان، وهونج كونج، فيما جاء «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية إلى جانب الصين وإيران وكوريا الشمالية، وضمّت المجموعة الثالثة فيتنام وأوزبكستان والفلبين والكويت، فيما جمعت المجموعة الرابعة كوريا الجنوبية والسعودية وقطر.

وكان «الأبيض الأولمبي» قد دخل القرعة ضمن منتخبات المستوى الثاني إلى جانب أوزبكستان والسعودية وتايلاند، وفق التصنيف المعتمد استناداً إلى نتائج المنتخبات في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

وتضع القرعة منتخبنا أمام تحديات متنوعة في دور المجموعات، في ظل وجود الصين ضمن منتخبات المستوى الأول، إلى جانب إيران التي جاءت في المستوى الثالث، وكوريا الشمالية من المستوى الرابع، حيث يتطلع «الأبيض الأولمبي» إلى حجز إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي.

وتأتي القرعة في وقت يكتنف فيه الغموض هوية الجهاز الفني وبرنامج تحضيرات «الأبيض الأولمبي» للمرحلة المقبلة، في انتظار إعلان اتحاد الكرة عن ترتيبات المنتخب، قبل أقل من شهرين على انطلاق دورة الألعاب الآسيوية.

وكان المنتخب قد اختتم في يونيو الماضي معسكره الخارجي في تايلاند تحت قيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي، بعدما خاض ثلاث تجارب ودية، تعادل في الأولى أمام جمهورية كوريا الجنوبية 1-1، وكرر النتيجة ذاتها أمام قيرغيزستان، قبل أن يختتم المعسكر بفوز كبير على منتخب تايلاند 5-2.

وشكّل معسكر تايلاند محطة مهمة ضمن برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي»، إذ أتاح للجهاز الفني الوقوف على مستويات اللاعبين، ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح العناصر الشابة فرص احتكاك أمام مدارس كروية متنوعة.

وتُمثّل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المحطة الرسمية الأبرز المقبلة لـ«الأبيض الأولمبي»، ضمن مسار إعداد يستهدف أيضاً التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية الـ20 في آيتشي-ناجويا خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، في ثالث استضافة يابانية للحدث القاري بعد طوكيو 1958 وهيروشيما 1994، فيما تنطلق منافسات كرة القدم للرجال قبل حفل افتتاح الدورة، وتستمر حتى 3 أكتوبر.