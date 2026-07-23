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الرياضة

19 هدفاً تشعل استعدادات «أندية أدنوك» في «وديات الأربعاء»

19 هدفاً تشعل استعدادات «أندية أدنوك» في «وديات الأربعاء»
23 يوليو 2026 12:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
شهدت المباريات الودية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، الأربعاء، حصيلة تهديفية لافتة بلغت 19 هدفاً، بعدما حققت فرق الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة أربعة انتصارات خلال معسكراتها الخارجية، ضمن تحضيرات الموسم الجديد 2026-2027.
وتصدّر الوصل المشهد بأكبر الانتصارات، بعدما اكتسح الشمال القطري 8-1 في رابع تجاربه الودية وقبل الأخيرة ضمن معسكره الخارجي في هولندا، في مباراة شهدت تألق الكولومبي ميجيل بورخا بتسجيل «هاتريك».
وأنهى «الإمبراطور» الشوط الأول متقدماً 6-0، بعدما افتتح ريناتو جونيور التسجيل وأضاف الهدف الثاني، قبل أن يسجل برايان بالاسيوس الثالث، فيما تكفّل بورخا بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، وأضاف ريناتو تابيا الهدف السابع في الشوط الثاني، قبل أن يختتم علي صالح مهرجان الأهداف بالهدف الثامن.
ورفع الوصل حصيلته إلى ثلاثة انتصارات في أربع مباريات ودية خلال معسكر هولندا، بعدما تغلّب على أوتريخت الهولندي 2-1، وخسر أمام بيفيرين البلجيكي 0-1، قبل الفوز على دي تريفرز الهولندي 3-1، وصولاً إلى الانتصار الكبير على الشمال.
وحقق شباب الأهلي فوزاً عريضاً على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربته الودية الثالثة خلال معسكره الخارجي في النمسا، وسجل أهداف «الفرسان» يوري سيزار، وجوليرمي بالا، وتياجو سكاربينو، وسلطان عادل.
وكان شباب الأهلي استهل ودياته بالخسارة أمام إس كيه سيجما التشيكي بهدفين دون مقابل، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على إس كيه سانت يوهان النمساوي بسداسية في التجربة الثانية، ليحقق أمام السد انتصاره الثاني على التوالي.
بدوره، حقق الشارقة فوزاً كبيراً على بيلتنسي السلوفيني 4-0 في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره المقام في سلوفينيا، وتناوب على تسجيل رباعية «الملك» إيجور كورونادو، وجوليمار، وخالد الظنحاني، وكايو لوكاس.
وفي ألمانيا، تجاوز الوحدة نظيره فورتسبورغر كيكرز الألماني 3-2 في ثالث مبارياته الودية، بفضل أهداف السوري عمر خربين، والبلجيكي كريستيان بنتيكي، وعلاء زهير، ليواصل «العنابي» برنامجه الإعدادي بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس تشاموسكا.
وفي سياق متّصل، يدشن العين مبارياته الودية، الجمعة، بمواجهة أمل الدروة المغربي في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي الخارجي المقام في العاصمة المغربية الرباط.
وينتقل «الزعيم» في 27 يوليو الجاري إلى مدينة ألميريا الإسبانية لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، والتي تتضمن أربع مباريات ودية قوية، يلتقي خلالها إلتشي الإسباني يوم 28 يوليو، والدرعية السعودي في 2 أغسطس، وتولوز الفرنسي في 5 أغسطس، قبل أن يختتم برنامجه بمواجهة أوساسونا الإسباني في 8 أغسطس، على أن تعود البعثة إلى الإمارات في اليوم التالي.

 

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