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الرياضة

التجارب الجماهيرية ولقاءات النجوم تشعل أجواء «يو إف سي» في أبوظبي

التجارب الجماهيرية ولقاءات النجوم تشعل أجواء «يو إف سي» في أبوظبي
23 يوليو 2026 13:12

معتصم عبدالله (أبوظبي)
خطف برنامج التجارب الجماهيرية الأضواء ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي» في جزيرة ياس، وسط أجواء حماسية تسبق ليلة النزال المرتقبة بين ماغوميد أنكالاييف وبوغدان غوسكوف، بعد غد، في الاتحاد أرينا.
ويقام «أسبوع أبوظبي للتحدي» ضمن الشراكة بين «يو إف سي»، المنظمة الرائدة عالمياً في الفنون القتالية المختلطة، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويتضمن برنامجاً حافلاً بالتجارب التفاعلية وظهور المقاتلين والفعاليات الحية، بما يتيح للجماهير عيش أجواء «يو إف سي» عن قرب.
وتستقبل تجربة مشجعي «يو إف سي» في ياس مول الجماهير مجاناً من 20 إلى 26 يوليو، بمجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل تجربة لعبة «EA SPORTS UFC»، واختبار القوة في تحدي القبضة، وقياس قوة اللكمات والركلات، إلى جانب تجارب ترفيهية غامرة مرتبطة بعالم الفنون القتالية المختلطة.
كما تتضمن الفعاليات عروضاً مباشرة للتدريبات القتالية وحصص الجوجيتسو والنزالات الاستعراضية يومي الجمعة والسبت، إضافة إلى تحديات رياضية تفاعلية في ياس مول، تتيح للجماهير اختبار قدراتهم البدنية والفوز بجوائز متنوعة.
وعاشت الجماهير جانباً من أجواء ليلة النزال خلال التدريبات المفتوحة، بمشاركة أنكالاييف، البطل السابق والمصنّف الأول في وزن خفيف الثقيل، ومنافسه الأوزبكي غوسكوف، المصنّف التاسع، إلى جانب ماغوميد «تشانكو» زاينوكوف وإسلام دولاتوف.
وتتواصل الفعاليات، غداً مع مراسم الوزن الرسمية في الاتحاد أرينا، حيث تُفتح الأبواب عند الرابعة مساءً، قبل جلسة أسئلة وأجوبة مع كارلوس أولبيرغ وليرون ميرفي في الخامسة، فيما تنطلق مراسم الوزن في السادسة، وتشهد المواجهة الأخيرة وجهاً لوجه بين المقاتلين قبل دخول الأوكتاغون.
وعقب مراسم الوزن، تستضيف تجربة المشجعين في ياس مول عند السابعة مساءً جلسة خاصة للقاء أولبيرغ وميرفي.

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