الحادية عشرة من صباح الثلاثاء.. زيدان يتنفس الصعداء

باريس(أ ف ب)

يعقد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مؤتمراً صحفياً الثلاثاء المقبل لتقديم "المدرب المقبل للمنتخب الفرنسي" إلى وسائل الإعلام، بحسب ما أعلنت الهيئة الرياضية الخميس في بيان.

ويُعد زين الدين زيدان الذي لم يرد اسمه في بيان الاتحاد الفرنسي، الأوفر حظاً لخلافة ديدييه ديشامب على رأس المنتخب الفرنسي.

وجاء في بيان الاتحاد: "سيعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، مؤتمراً صحفياً الثلاثاء 28 يوليو 2026 اعتباراً من الساعة 11:00 (9:00 ت غ) في مقر الاتحاد الفرنسي. وفي ختام الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الذي سيُعقد صباح اليوم نفسه، سيقدم فيليب ديالو المدرب المقبل للمنتخب الفرنسي إلى وسائل الإعلام".

وينتظر زيدان (54 عاماً) تولي قيادة المنتخب الفرنسي منذ سنوات عدة، وهو في موقع متقدم لخلافة ديشامب الذي بدأت ولايته عام 2012، وشهدت إحراز لقب كأس العالم عام 2018، وانتهت السبت في الولايات المتحدة بعد احتلال فرنسا المركز الرابع في مونديال 2026.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد عقب فترته الثانية مع النادي الإسباني (2019-2021)، لم يُخف زيدان طموحه وحلمه في الإشراف يوماً ما على المنتخب الفرنسي، على غرار زميليه السابقين البارزين في المنتخب، لوران بلان (2010-2012) وديشامب (2012-2026).

ولم يُدرّب زيدان خلال مسيرته سوى ناد واحد هو ريال مدريد. وقاد لاعب الوسط السابق في المنتخب الفرنسي، المتوج بطلاً للعالم عام 1998 وبطلاً لأوروبا عام 2000، النادي الملكي إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018)، في أرفع مسابقة أوروبية للأندية.