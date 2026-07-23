أبوظبي تستضيف بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب يوم الجمعة 31 يوليو المقبل، في مبادلة دوم - نادي الجزيرة بأبوظبي، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن أجندة بطولاته المحلية الهادفة إلى تطوير رياضة الكيك بوكسينج، وتعزيز حضورها، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين ورفع مستوياتهم الفنية.

وتجمع البطولة أربعة أساليب تنافسية في بطولة واحدة، تشمل منافسات البوينت فايت والكيك لايت على البساط (التاتامي)، إلى جانب اللو كيك وكي وان داخل الحلبة، بما يوفّر للاعبين فرصة خوض تجارب متنوعة، واكتساب المزيد من الخبرات الفنية في مختلف أساليب رياضة الكيك بوكسينج.

وتشهد البطولة مشاركة مختلف الفئات العمرية للشباب، ضمن منافسات تقام وفق لوائح الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج (WAKO)، في إطار حرص اتحاد اللعبة على مواصلة تنظيم البطولات المحلية التي تسهم في رفع مستوى التنافس بين الأندية والأكاديميات، واكتشاف المواهب، وصقل قدراتها الفنية والبدنية، بما يدعم مسيرة المنتخبات الوطنية.

ويشمل برنامج البطولة البدء بإجراءات الفحص الطبي والميزان يوم الأربعاء المقبل، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 9:00 مساءً، في مقر الاتحاد، فيما يُعقد اجتماع المدربين وإجراء القرعة الرسمية يوم الخميس عند الساعة 5:00 مساءً.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 31 يوليو بإقامة الأدوار التمهيدية من الساعة 3:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً، فيما تتواصل المنافسات يوم السبت 1 أغسطس بإقامة نزالات الدور نصف النهائي من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، على أن تختتم البطولة يوم الأحد 2 أغسطس بإقامة النزالات النهائية ابتداءً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، وصولاً إلى تتويج الأبطال الفائزين.

كما يشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة منافسات أصحاب الهمم، بمشاركة مميزة من لاعبي أصحاب الهمم، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، امتدادًا لمسيرة الشراكة والبرامج المستمرة التي تجمع اتحاد اللعبة بمختلف شركائه على مستوى الدولة.

ومن جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «تمثل بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب محطة مهمة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد، لما توفّره من بيئة تنافسية متكاملة تسهم في تطوير مهارات اللاعبين الشباب، ورفع مستوى الاحتكاك بينهم، بما ينعكس إيجاباً على تطور رياضة الكيك بوكسينج واتساع قاعدة ممارسيها في الدولة».

وأضاف: «تتميز البطولة بإقامة منافساتها في أربعة أساليب مختلفة ضمن بطولة واحدة، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات متنوعة، ويعزز جاهزيتهم الفنية، كما يعكس حرص الاتحاد على تنظيم بطولات متكاملة تواكب التطور الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج على المستويين المحلي والدولي».

وتابع: «يواصل الاتحاد تنفيذ خططه الرامية إلى دعم الأندية والأكاديميات، واكتشاف المواهب، وصقل قدراتها، من خلال تنظيم بطولات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في مختلف الاستحقاقات الإقليمية والدولية».