الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يتعاقد مع الألماني كريم أدييمي

برشلونة يتعاقد مع الألماني كريم أدييمي
23 يوليو 2026 15:18

برشلونة (أ ف ب) 
تعاقد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 29 مليون يورو، تشمل حوافز إضافية محتملة، بحسب ما أفادت تقارير.وقال برشلونة في بيان: "أصبح أدييمي لاعبا جديدا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2031".
وبات اللاعب ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون من نيوكاسل.
ويعزز أدييمي، المعروف بسرعته الكبيرة والقادر على اللعب كرأس حربة أو على أي من الجناحين، الخيارات الهجومية لبرشلونة بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

 

أخبار ذات صلة
ألفاريز غير مرحب به في برشلونة
برشلونة يستعد لتقديم لاعبه الجديد أديمي
برشلونة
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
الاتحاد النرويجي يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى «فيفا» بسبب قضية بالوجون
الرياضة
الاتحاد النرويجي يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى «فيفا» بسبب قضية بالوجون
اليوم 15:25
برشلونة يتعاقد مع الألماني كريم أدييمي
الرياضة
برشلونة يتعاقد مع الألماني كريم أدييمي
اليوم 15:18
مورياسو يمدد عقده لقيادة اليابان في كأس آسيا 2027
الرياضة
مورياسو يمدد عقده لقيادة اليابان في كأس آسيا 2027
اليوم 15:12
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
علوم الدار
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
اليوم 15:05
أبوظبي تستضيف بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©