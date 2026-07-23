برشلونة يتعاقد مع الألماني كريم أدييمي

برشلونة (أ ف ب)

تعاقد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 29 مليون يورو، تشمل حوافز إضافية محتملة، بحسب ما أفادت تقارير.وقال برشلونة في بيان: "أصبح أدييمي لاعبا جديدا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2031".

وبات اللاعب ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون من نيوكاسل.

ويعزز أدييمي، المعروف بسرعته الكبيرة والقادر على اللعب كرأس حربة أو على أي من الجناحين، الخيارات الهجومية لبرشلونة بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.