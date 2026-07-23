الاتحاد النرويجي يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى «فيفا» بسبب قضية بالوجون



لندن (د ب أ)

أعلنت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن قضية اللاعب الأميركي فولارين بالوجون، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتصل بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مطالبا بإلغاء عقوبة الإيقاف التي تلقاها المهاجم الأميركي، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة سابقة.

وقرر فيفا رفع الإيقاف عن بالوجون، لكن إنفانتينو نفى أي صلة لذلك بمكالمة ترامب، وبينما اتفق معظم المحللين على أن طرد اللاعب كان قاسياً، إلا أن الجدل الذي أثير حوله هيمن على النصف الثاني من البطولة.

وانتقدت كلافينيس مسؤولي فيفا في مقابلة مع صحيفة (التايمز) البريطانية، متهمة إياهم بمحاولة التستر على القضية، ودعت إنفانتينو للاعتراف بأن قرار رفع الإيقاف عن بالوجون كان خطأ.

وتُعرف كلافينيس بانتقادها المستمر لفيفا وإنفانتينو، الذي يحظى بشعبية واسعة خارج أوروبا خاصة بعد قراره بزيادة عدد المشاركة في كأس العالم للرجال لتضم 48 فريقاً، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية جديد في رئاسة الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم العام المقبل.