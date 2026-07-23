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الرياضة

المصرية ميار شريف إلى ربع نهائي «هامبورج للتنس»

المصرية ميار شريف إلى ربع نهائي «هامبورج للتنس»
23 يوليو 2026 15:29

هامبورج (د ب أ)
واصلت النجمة المصرية ميار شريف مسيرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة هامبورج للتنس، بعدما تأهلت لدور الثمانية في البطولة، المقامة على الملاعب الرملية.ولم تجد ميار شريف صعوبة في اجتياز عقبة الفرنسية إلسا جاكيمو، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 / 2 و6 / 3، اليوم الخميس، في دور الـ16 للمسابقة، التي تجرى حاليا في ألمانيا.
وبذلك، ضربت النجمة المصرية موعدا في دور الثمانية مع الفائزة من مباراة الإسبانية بولا بادوسا والمجرية بانا أودفاردي، المصنفة الثالثة للبطولة، التي تجرى في وقت لاحق اليوم، ضمن منافسات دور الـ16.
وتخوض ميار شريف البطولة بمعنويات مرتفعة، عقب تتويجها ببطولة ياش المفتوحة، فئة الـ250 نقطة، للمرة الأولى في تاريخها، لتتقدم للمركز الـ55 عالميا الآن في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، مواصلة صدارتها لقائمة اللاعبات العرب والأفارقة.

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