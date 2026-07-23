تشيلسي يضم الصاعد هاريسون بيتوني من ويجان



لندن (د ب أ)

أعلن نادي تشيلسي، انضمام اللاعب الصاعد هاريسون بيتوني إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2030، وانتقل لاعب خط الوسط المهاجم 18 عاماً والذي يمكن توظيفه أيضاً للعب كمهاجم، إلى الفريق اللندني قادماً من نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي، بعد أن اتفق الناديان على قيمة الصفقة.

وبيتوني هو أحد خريجي أكاديمية ويجان، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في دوري القسم الثالث بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي ضد إيه إف سي ويمبلدون، حيث سجل هدفين حينها.

كما أحرز بيتوني أهدافاً ضد كل من بيرتون وبريستون، واختتم الموسم بـ27 مباراة مع الفريق الأول.