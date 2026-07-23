الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يضم الصاعد هاريسون بيتوني من ويجان

تشيلسي يضم الصاعد هاريسون بيتوني من ويجان
23 يوليو 2026 16:32


لندن (د ب أ)
أعلن نادي تشيلسي، انضمام اللاعب الصاعد هاريسون بيتوني إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2030، وانتقل لاعب خط الوسط المهاجم 18 عاماً والذي يمكن توظيفه أيضاً للعب كمهاجم، إلى الفريق اللندني قادماً من نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي، بعد أن اتفق الناديان على قيمة الصفقة.
وبيتوني هو أحد خريجي أكاديمية ويجان، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في دوري القسم الثالث بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي ضد إيه إف سي ويمبلدون، حيث سجل هدفين حينها.
كما أحرز بيتوني أهدافاً ضد كل من بيرتون وبريستون، واختتم الموسم بـ27 مباراة مع الفريق الأول.

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي يمدد عقد فودن حتى عام 2030
«مؤسس أمازون» يطلب شراء ليفربول
نادي ويجان الإنجليزي لكرة القدم
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
المواهب الفنية
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو نهاراً مع ظهور سحب شرقاً غداً
اليوم 18:34
صورة جماعية للمشاركين في اجتماع رابطة "آسيان" في الفلبين
الأخبار العالمية
رابطة "آسيان" تدعو إلى مرور "بدون عوائق" في مضيق هرمز
اليوم 18:22
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تقدم خدمات قنصلية مخصصة لحاملي الإقامة الذهبية
اليوم 18:07
«مدينة مصدر» توسع حضورها في السوق الصينية
اقتصاد
«مدينة مصدر» توسع حضورها في السوق الصينية بافتتاح مكتبين إضافيين في شنغهاي وشينزن
اليوم 18:06
تعاون بين «صندوق خليفة» و«الوطنية للخدمات اللوجستية»
اقتصاد
«صندوق خليفة» و«الوطنية للخدمات اللوجستية» يتعاونان لدعم المشاريع الإماراتية
اليوم 17:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©