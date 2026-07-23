طرح حقوق بث 3 نسخ من كأس الأمم الأفريقية للبيع

القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن فتح باب تلقي طلبات شراء الحقوق التجارية والبث التليفزيونية لبطولات أمم أفريقيا أعوام 2028 و2032 و2036، وذكر كاف في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن من المقرر أن يستمر تلقي الطلبات حتى 24 أغسطس المقبل.

وأضاف أن بطولة أمم أفريقيا هي أكبر حدث رياضي في القارة السمراء، حيث إن النسخة الأخيرة التي أقيمت بالمغرب حصدت أكثر من 3.2 مليار مشاهدة تلفزيونية و6 مليارات مشاهدة رقمية، ما جعلها ثالث أكبر بطولة عالمية لكرة القدم للمنتخبات، بعد بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة الأوروبية.