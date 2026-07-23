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الرياضة

جارناتشو من تشيلسي إلى أستون فيلا

جارناتشو من تشيلسي إلى أستون فيلا
23 يوليو 2026 19:14

لندن (أ ف ب) 
تعاقد أستون فيلا مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قادما من تشلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بحسب ما أعلن رابع ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي الخميس.وبات جارناتشو رابع صفقات فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انضمام الجناح السويسري يوهان مانزامبي ولاعب الوسط البرازيلي جواو جوميش والمدافع السنغالي مودو كيبا سيسيه إلى صفوف بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" 2026.
وقال المدرب الإسباني لفيلا أوناي إيمري "نحن سعداء للغاية بأليخاندرو. إنه لاعب موهوب جدا وشاب، وقد أظهر لنا رغبته في دعم مشروعنا. نحن حقا سعداء".
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن المدرب الإسباني الجديد لتشلسي تشابي ألونسو أبلغ جارناتشو بأنه لن يضمن له المشاركة بانتظام في ستامفورد بريدج.

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