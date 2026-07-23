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الرياضة

اليوناني تزوليس مهاجم أرسنال الجديد

اليوناني تزوليس مهاجم أرسنال الجديد
23 يوليو 2026 19:23

لندن (رويترز) 
 أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس التعاقد مع ​المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس قادما من كلوب بروج البلجيكي بعقد طويل الأمد.وذكرت وسائل إعلام بريطانية ، أن تزوليس (24 ⁠عاما) انضم إلى الفريق الذي يتخذ من شمال ​لندن مقرا له مقابل 34 مليون ​جنيه إسترليني في صفقة ⁠هي ​الأغلى في الدوري البلجيكي للمحترفين.
وقال اللاعب في بيان "أعتقد أنني بحاجة إلى بعض الوقت لأستوعب الأمر! إنه لأمر مذهل للغاية أن أوقع ‌مع ناد كبير كهذا، أنا فخور كوني أصبحت جزءا من هذا الفريق في الموسم المقبل".
وينضم تزوليس إلى أرسنال عقب ​مسيرة رائعة استمرت عامين مع كلوب بروج، حيث خاض 108 مباريات في جميع المسابقات، وسجل خلالها 43 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة.
وساعد فريقه على الفوز بكأس ‌بلجيكا في عام 2025، ​وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي للمحترفين هذا الموسم بعد أن حسم الفريق لقب الدوري.
وبدأ اللاعب اليوناني الدولي مسيرته ​مع باوك ‌اليوناني ⁠قبل أن ينتقل ‌إلى نوريتش سيتي ‌في عام 2021. وخاض 14 مباراة في الدوري 

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