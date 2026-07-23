منتخب القوس والسهم يشارك في كأس رئيس الاتحاد الآسيوي



الشارقة (وام)

أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي الدولية، ببنجلاديش خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، بقائمة تضم 6 لاعبين ولاعبات من فئة تحت 18 عاماً.وأوضح الاتحاد في بيان له إقامة معسكر إعداد ومعايشة في العاصمة دكا، ضمن برنامج التحضير للمشاركة في البطولة، والذي يأتي أيضاً في إطار الاستعدادات لخوض منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، التي تستضيفها الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، في منافسات القوسين المركب والمحدب لفئات الرجال والسيدات وفئات تحت 21 و18 عاماً.

وأكد حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف الفنية والتدريبية لتطوير المنتخبات الوطنية وتأهيل اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد أقيمت عبر معسكر انتقائي مغلق في دبي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، بينما تتواصل المرحلة الثانية حاليا في الشارقة من 19 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.