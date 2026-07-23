الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب القوس والسهم يشارك في كأس رئيس الاتحاد الآسيوي

منتخب القوس والسهم يشارك في كأس رئيس الاتحاد الآسيوي
23 يوليو 2026 21:00


الشارقة (وام)
أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي الدولية، ببنجلاديش خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، بقائمة تضم 6 لاعبين ولاعبات من فئة تحت 18 عاماً.وأوضح الاتحاد في بيان له إقامة معسكر إعداد ومعايشة في العاصمة دكا، ضمن برنامج التحضير للمشاركة في البطولة، والذي يأتي أيضاً في إطار الاستعدادات لخوض منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، التي تستضيفها الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، في منافسات القوسين المركب والمحدب لفئات الرجال والسيدات وفئات تحت 21 و18 عاماً.
وأكد حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف الفنية والتدريبية لتطوير المنتخبات الوطنية وتأهيل اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد أقيمت عبر معسكر انتقائي مغلق في دبي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، بينما تتواصل المرحلة الثانية حاليا في الشارقة من 19 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية
منتدى الأعمال البلغاري - الإماراتي في صوفيا يعزّز آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
اتحاد القوس والسهم
الإمارات
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تقدم خدمات قنصلية مخصصة لحاملي الإقامة الذهبية
اليوم 18:07
«حوارات إنفستوبيا» تنطلق في أحمد آباد لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند
اقتصاد
«حوارات إنفستوبيا» تنطلق في أحمد آباد لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند
اليوم 21:33
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق دبلوم «التحصين الفكري وتفكيك خطاب التطرف»
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق دبلوم «التحصين الفكري وتفكيك خطاب التطرف»
اليوم 21:31
«الاتحاد للطيران» و«إير بيس» توقعان اتفاقية «إنترلاين» لتعزيز الربط الجوي في نيجيريا وغرب أفريقيا
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» و«إير بيس» توقعان اتفاقية «إنترلاين» لتعزيز الربط الجوي في نيجيريا وغرب أفريقيا
اليوم 21:29
1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» خلال النصف الأول
اقتصاد
1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» خلال النصف الأول
اليوم 21:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©