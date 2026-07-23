ليفربول يجدد عقد الحارس وودمان



لندن (د ب أ)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تجديد عقد حارس مرماه فريدي وودمان ليستمر ضمن صفوف الفريق فترة أطول، دون تحديد مدة العقد الجديد.وقال ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز، إن وودمان، الذي عزز صفوف حراس مرمى الفريق بانضمامه إليهم في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، قد وافق الآن على تمديد إقامته في أنفيلد.

وقال وودمان لموقع ليفربول الإلكتروني: " "أنا سعيد للغاية، بعد الموسم الماضي، كان الأمر مذهلاً بالنسبة لي شخصيًا، ثم عودتي في فترة الإعداد للموسم الجديد وتلقي عرض من النادي للبقاء هنا لفترة أطول، أسعدني ذلك كثيرًا.

وتابع: "أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من تجديد عقدي هنا وأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع، وأضاف: "أشعر بالفخر ومشاعر كثيرة حقًا. في الموسم الماضي، جئت وقمت بدوري المعتاد، وعندما أتيحت لي الفرصة للعب، وخاصة في مباراة كريستال بالاس، شعرت بتواصل حقيقي مع الجماهير وفهم عميق لهم."