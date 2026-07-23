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الرياضة

الفيصلي السعودي يتعاقد مع الإسباني سيواني

الفيصلي السعودي يتعاقد مع الإسباني سيواني
23 يوليو 2026 20:34

الرياض (د ب أ) 
 أعلن نادي الفيصلي السعودي تعاقده رسمياً مع اللاعب الإسباني جايمي سيواني، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد، حيث وصل اللاعب إلى مقر إقامة الفريق في سلوفينيا للالتحاق بالمعسكر الإعدادي وبدء برنامجه الفني والبدني مع المجموعة.ويأتي التعاقد مع سيواني ضمن خطة إدارة الفيصلي لتعزيز الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة الفنية، إذ يعول الجهاز الفني على اللاعب لتقديم الإضافة خلال منافسات الموسم المقبل، بعد المستويات التي قدمها في الملاعب الإسبانية.
ويجيد جايمي سيواني، اللعب في مركز خط الوسط، كما يتميز بقدرته على الربط بين الخطوط، ودقة التمرير، والقراءة الجيدة للمباراة، إلى جانب مساهماته الدفاعية والهجومية، ما يجعله من اللاعبين أصحاب الأدوار المتعددة داخل الملعب.
وخاض اللاعب عدة تجارب في الكرة الإسبانية، حيث تدرج في الفئات السنية قبل تمثيل عدد من الأندية، واكتسب خبرة تنافسية في مختلف المسابقات المحلية، الأمر الذي لفت أنظار إدارة الفيصلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

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