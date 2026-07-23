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الرياضة

مانشستر سيتي يضم الإنجليزي إليوت أندرسون لخمسة أعوام

مانشستر سيتي يضم الإنجليزي إليوت أندرسون لخمسة أعوام
23 يوليو 2026 20:45

لندن (د ب أ)
 أعلن نادي مانشستر سيتي، عن التعاقد مع الإنجليزي إليوت أندرسون، لاعب فريق نوتنجهام فورست، منافسه في الدوري.وذكر مانشستر سيتي على موقعه الألكتروني الرسمي أن النادي توصل لاتفاق مع اللاعب الدولي الإنجليزي للتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات.
وبدأ أندرسون /23 عاما/ مسيرته الكروية مع فريق نيوكاسل يونايتد قبل انتقاله إلى فورست عام 2024، وسرعان ما أصبح عنصرا أساسيا في ملعب (سيتي جراوند).
ويعد أندرسون لاعب وسط فعال للغاية، حيث يجيد التحرك في جميع أنحاء الملعب، وقد جعلته تدخلاته القوية وتمريراته الإبداعية أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن.
ويأتي انضمام أندرسون إلى سيتي بعد أن غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، وحجز مكانه في تشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي.

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