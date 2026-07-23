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الرياضة

دي يونج يغيب عن برشلونة 4 أشهر

دي يونج يغيب عن برشلونة 4 أشهر
23 يوليو 2026 20:48

برشلونة (د ب أ)
يبدأ فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الموسم الجديد بدون نجمه الهولندي الدولي فرينكي دي يونج، حيث لا يزال النادي بحاجة لتحديد مدى خطورة إصابته في الركبة ومدة غيابه عن الملاعب، وفق تقرير إخباري، اليوم الخميس.وينتظر الطاقم الفني لبرشلونة، بقيادة الألماني هانسي فليك عودة لاعب الوسط من إجازته قبل التوصل إلى تشخيص نهائي، فيما لا يشعر النادي الكتالوني بالارتياح من المؤشرات الأولية.
وذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية أنه في حال تأكدت خطورة الإصابة، يعتزم برشلونة تسجيل اللاعب في قائمة الغائبين لفترة طويلة لتوفير مساحة أكبر في سقف رواتب الفريق الأول، فيما يتطلب هذا الإجراء موافقة اللاعب.
ويتزايد الاستياء داخل برشلونة بسبب طريقة تعامل المنتخب الهولندي واللاعب مع الأمر، ويرغب النادي في حسمه نهائياً هذا الأسبوع.
وعاد دي يونج من كأس العالم مع منتخب هولندا وهو يعاني من إصابة خطيرة في الركبة، بعد أن اضطر، بحسب التقارير، إلى بذل جهد كبير خلال المباريات الأخيرة لمنتخب بلاده.

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