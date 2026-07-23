ميلان يجدد عقد مودريتش حتى نهاية موسم 2027

ميلانو (د ب أ)

أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش.وكان عقد مودريتش قد انتهى في نهاية يوني الماضي، لكن النادي الإيطالي كشف عن تجديد عقد اللاعب حتى 30 من نفس الشهر في عام 2027.

وأوضح ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن مودريتش فرض نفسه كنجم ولاعب أساسي في وسط الملعب، مشيدا بخبرته الكبيرة التي خدمت الفريق في الموسم الماضي داخل وخارج الملعب.

ووصف ميلان النجم الكرواتي بواحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته مع الفريق الأحمر والأسود والذي شارك معه في الموسم الماضي في 37 مباراة وسجل هدفين.

وقال ميلان إن اللاعب سيواصل ارتداء القميص رقم 14 والذي كان قد ارتداه ابتداء من الموسم الماضي بعد انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، بعد 13 عاما قضاها في "سانتياجو برنابيو".