تجديد عقد الأرجنتيني نستور في قيادة منتخب كولومبيا

بوجوتا (د ب أ)

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، تجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني نستور لورينزو، ليستمر في قيادة المنتخب الأول لكولومبيا، وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس: «تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد، بعد الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس في بوجوتا، تجديد عقد المدير الفني نستور لورينزو في قيادة المنتخب الوطني للرجال».ويقود لورينزو منتخب كولومبيا منذ 2022، وخلال هذه الفترة حقق مسيرة مميزة من 28 مباراة بلا هزيمة، ليحقق وصافة بطولة كوبا أميركا 2025، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي قيادته للمنتخب الكولومبي، لعب الفريق تحت إمرة المدرب الأرجنتيني، 51 مباراة، بما في ذلك مباريات رسمية وأخرى ودية، حقق خلالها 31 انتصاراً مقابل 12 تعادلاً و8 هزائم.

وأكد الاتحاد، الذي لم يكشف عن مدة العقد الجديد للمدرب، أنه بموجب هذا الاتفاق، يدعم الاتحاد مسيرة المدير الفني وبقائه مع المنتخب.