الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تجديد عقد الأرجنتيني نستور في قيادة منتخب كولومبيا

تجديد عقد الأرجنتيني نستور في قيادة منتخب كولومبيا
23 يوليو 2026 23:09

بوجوتا (د ب أ) 
 أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، تجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني نستور لورينزو، ليستمر في قيادة المنتخب الأول لكولومبيا، وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس: «تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد، بعد الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس في بوجوتا، تجديد عقد المدير الفني نستور لورينزو في قيادة المنتخب الوطني للرجال».ويقود لورينزو منتخب كولومبيا منذ 2022، وخلال هذه الفترة حقق مسيرة مميزة من 28 مباراة بلا هزيمة، ليحقق وصافة بطولة كوبا أميركا 2025، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.
وفي قيادته للمنتخب الكولومبي، لعب الفريق تحت إمرة المدرب الأرجنتيني، 51 مباراة، بما في ذلك مباريات رسمية وأخرى ودية، حقق خلالها 31 انتصاراً مقابل 12 تعادلاً و8 هزائم.
وأكد الاتحاد، الذي لم يكشف عن مدة العقد الجديد للمدرب، أنه بموجب هذا الاتفاق، يدعم الاتحاد مسيرة المدير الفني وبقائه مع المنتخب.

 

أخبار ذات صلة
سكالوني : إسبانيا الأحق بالفوز وفخور بما قدمناه في المونديال
منتخب إسبانيا بطل العالم للمرة الثانية في تاريخه
كولومبيا
الأرجنتين
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تقدم خدمات قنصلية مخصصة لحاملي الإقامة الذهبية
اليوم 18:07
رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات قادمة من إيران
24 يوليو 2026
أداة تكشف الفيديو المُولّدً بالذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة
الذكاء الاصطناعي
أداة تكشف الفيديو المُولّدً بالذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة
اليوم 23:38
صورة ملتقطة بقمر اصطناعي تظهر العاصفة الاستوائية "بيرثا"
الأخبار العالمية
عاصفة تقترب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا
اليوم 23:36
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
علوم الدار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
اليوم 23:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©