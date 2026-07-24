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الرياضة

دبا الحصن يفتتح «وديات القاهرة» بالتعادل مع «أورانج»

دبا الحصن يفتتح «وديات القاهرة» بالتعادل مع «أورانج»
24 يوليو 2026 08:58

فيصل النقبي (دبا الحصن)
استهل فريق دبا الحصن مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام في القاهرة بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام فريق أورانج المصري، في أولى تجارب الفريق الإعدادية استعداداً للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى.
واستفاد الجهاز الفني بقيادة مدربه اليوناني نيكولاس كولومبوراس من المباراة في الوقوف على جاهزية اللاعبين، ومنح الفرصة لعدد كبير من عناصر الفريق من أجل تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين اللاعبين الجدد والعناصر التي استمرت مع الفريق.
وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج الإعداد الذي يتضمن عدداً من المباريات الودية أمام فرق مصرية وخليجية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، مع استمرار التدريبات اليومية والتركيز على تصحيح الملاحظات التي ظهرت خلال اللقاء الأول، بما يسهم في الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل العودة إلى الإمارات.

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