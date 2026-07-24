«الجودو» يكرم أصحاب الإنجازات بعد التألق في الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخب الإمارات للناشئين والشباب للجودو، إلى أرض الوطن عقب مشاركتها الناجحة في بطولتي آسيا للناشئين والشباب والبطولة العربية للجودو، التي أقيمت في ضيافة المملكة الأردنية، والتي نجح خلالها لاعبو المنتخب الصاعد في تحقيق نتائج مشرّفة ورائعة، عكست الطفرة الحقيقة التي تشهدها اللعبة على مستوى الأندية، والتي انعكست على منتخبات المراحل العمرية للجودو، العائدة من الرحلة الأردنية برصيد 11 ميدالية ملونة، منها 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات.

وكان في استقبال البعثة التي رأسها محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، لدى وصولها، عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجودو، وأسر اللاعبين.

من جهته، توجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة، مما كان له أبلغ الأثر فيما تحقق من نتائج وإنجازات.

وقال: "لقد كان شباب جودو الإمارات محل تقدير خلال منافسات بطولة الأردن، والتي أظهرت معدنهم الحقيقي، داخل بساط المنافسات وخارجها".

وأضاف: "سيتواصل الاهتمام بقطاع المراحل العمرية للجودو ترجمة لاستراتيجية الاتحاد ورؤيته المستقبلية لهذا القطاع، الذي ستتاح له فرصة المعسكرات الخارجية والمشاركات الإقليمية والدولية، التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع مستويات اللاعبين لرفع علم بلادهم.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذه النتائج الرائعة التي تحققت من منتخب الأمل تستحق التكريم، تقديراً للإنجازات التي تحققت ولتحفيزهم على لمواصلة المشوار.. مشدداً على حرص الاتحاد على الاهتمام بالبرامج التي تستهدف الارتقاء بقدرات اللاعبين الصاعدين واللاعبات في مختلف الفئات، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الخارجية، بجانب استقطاب الكفاءات الفنية التدريبية المميزة، بالتعاون مع كافه الأندية لتطوير المستويات الفنية لتحقيق الإنجازات الخارجية، والذي يمثل استثمارا لاهتمام ودعم اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة والمجالس الرياضية وكافه الأندية الأعضاء.

يذكر أن بعثة منتخب الجودو ضمت 10 لاعبين وهم مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي) مسعود محمد مسعود، عبد الرحمن جانيف، أنس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بطي الهاشمي (نادي خورفكان)، صقر العتيبي، حمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد المازمي (الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).