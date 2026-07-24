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خيول جودلفين الناشئة تخطف الأضواء في تصنيفات «تايم فورم»

خيول جودلفين الناشئة تخطف الأضواء في تصنيفات «تايم فورم»
24 يوليو 2026 11:00

عصام السيد (أبوظبي)
سلطت تايم فورم الضوء على خيول جودلفين بعمر العامين، التي خطفت الأضواء، حيث حصلت على تصنيف "تايم فورم لارج بي" في أول ظهور لها، مما يجعلها في دائرة التوقعات بأن تحقق تطوراً ملحوظاً.
وفاز نباتي "82P" في سباق مبتدئين لمسافة 6 فورلونج في يارموث، وهو مهر من نسل "نايت أوف ثاندر"، وكان "نباتي" يُبهر الجميع في التدريبات قبل ظهوره الأول في يارموث مطلع هذا الشهر، حيث كانت احتمالات فوزه 2/9.
وقد استغل "نباتي" هذه الاحتمالات الصعبة، محققاً الفوز بسهولة، فبعد انطلاقة قوية بقيادة ويليام بويك، زاد سرعته ليتقدم في السباق قبل نهاية السباق بفورلونج، وكان لديه طاقة أكبر بكثير مما قد يوحي به فارق طول وربع.
وقال بويك لشبكة سكاي سبورتس ريسينج بعد الفوز:" كان نباتي محترفاً للغاية، لقد خاض تجربة رائعة وأظهر جودة عالية أيضاً".
وكان أخوه غير الشقيق، "شيكاجو كول"، من الخيول التي لم تحقق نتائج جيدة في سباقي ريتشموند ستيكس وراوند تاور ستيكس، لكن يبدو أن "نباتي" يسير على طريق أفضل، لديه مشاركة في سباق مصنف في نيوبري يوم الجمعة، لكن سباقات مثل جيمكراك في يورك، وميدل بارك في إتش كيو قد تكون مناسبة له لاحقاً.
وتعد سورينجيل (78P) وهي مهرة صغيرة أخرى مملوكة لجودلفين، هي أول مولودة للفرس "بيوتيفول فيوتشر"، وهي من سلالة الجواد "سبيس بلوز"، والتي تبلغ رسومه حالياً في مزرعة كيلدانجان في أيرلندا 15,000 يورو.
ومن بين انتصارات "سبيس بلوز" الـ 11، كان سباق بريدرز كاب مايل، ولن يكون مفاجئاً أن نرى "سورينجيل" تتألق في هذه المسافة مستقبلاً، نظراً لأدائها المميز، حيث احتلت المركز الرابع خلف زميلتها في الإسطبل "أكتينج ليدي"، في أول ظهور لها على مسافة 6 فورلونج في نيو ماركت الأسبوع الماضي.
وبدت وكأنها الحصان الثاني في إسطبلها، سواء من حيث حجوزات الفرسان أو قوة الترشيحات، لكنها أظهرت الكثير من التشجيع، وكانت في أمس الحاجة إلى الخبرة لكنها فهمت الفكرة متأخراً، وتركت انطباعاً بأن لديها الكثير لتقدمه، خاصة عندما زادت المسافة إلى 7 فورلونج.

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