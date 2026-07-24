«أبيض الناشئين» يرفع الجاهزية بـ3 وديات في صربيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2010 إلى صربيا، لخوض معسكر إعدادي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، ويتضمن ثلاث تجارب ودية، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، والمقررة في نوفمبر المقبل، فيما تقام النهائيات خلال الفترة من 12 إلى 29 مايو 2027.

ويتضمن برنامج معسكر صربيا ثلاث مباريات ودية، يستهلها «أبيض الناشئين» أمام منتخب قيرغيزستان يوم 28 يوليو، قبل خوض مباراتين أمام منتخب مونتنيجرو يومي 31 يوليو و3 أغسطس، وتقام المباريات الثلاث على استاد رادومير أنتيتش في مدينة أوجيتسه الصربية، قبل عودة بعثة المنتخب إلى البلاد في 4 أغسطس.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد اختتم الخميس معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، والذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو، وأدى خلاله عدداً من الحصص التدريبية المسائية على ملعب ذياب عوانة، إلى جانب تدريبات الاستشفاء داخل الصالة المغطاة خلال الفترة الصباحية.

ويشرف على «أبيض الناشئين» الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، الذي سبق له قيادة منتخب مواليد 2008 إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية، ومن ثم التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر خلال العام ذاته، إضافة إلى قيادة منتخب مواليد 2009 في نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية، والتي ودعها من الدور الأول.

وختم «أبيض الناشئين 2009» مشواره القاري في المركز الأخير ضمن مجموعته برصيد نقطة واحدة، حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام جمهورية كوريا 1-1، مقابل خسارتين أمام اليمن وفيتنام بالنتيجة ذاتها 2-3، ليفقد فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وبالتالي حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

في المقابل، يأمل الجيل الحالي لـ«أبيض الناشئين مواليد 2010» مواصلة التحدي القاري، بداية بحجز مقعده في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027، وصولاً إلى المنافسة على التأهل إلى كأس العالم للفئة ذاتها للمرة الخامسة في تاريخ الإمارات، بعد المشاركات السابقة في إيطاليا 1991، ونيجيريا 2009، والإمارات 2013، وقطر 2025.

وضمّت قائمة «أبيض الناشئين» لمعسكر صربيا 27 لاعباً، هم، عمار ياسر النصيرات، إسماعيل صالح العلي، فارس سعيد عتيق، سلطان جوهر علي (حراسة المرمى)، زايد سالم الحمادي، ميثم أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم سالم، عمر سعيد روباري، سلطان حمد العبدولي (الدفاع)، عبدالله سعيد البلوشي، سهيل أحمد العزيزي، كريستيان موجومباني، منصور محمد آل علي، ليث رمزي الدباس، سالم جمال باني، صلاح الدين أحمد افيظي، أحمد علي عيسى، مايد حمد الفلاسي، بنيامين أفغان، محمد بن صبيح، حمزة سويد (الوسط)، سالم فهد الظنحاني، ليف كوزنيتسوف، ريان درويش، محمد غانم المري، سيف الله عمرو، وعمر أحمد سالم (الهجوم).