أنكالايف وغوسكوف يتصدران نزالات «يو إف سي» في العودة المرتقبة إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعود منافسات UFC إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي غداً السبت، بأمسية جديدة من أقوى نزالات الفنون القتالية المختلطة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، يتصدرها نزال مرتقب في وزن خفيف الثقيل بين بطل UFC السابق ماغوميد أنكالايف والمقاتل القوي بوغدان غوسكوف.

وسيتمكن عشاق الرياضة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من متابعة منافسات أنكالايف ضد غوسكوف مباشرةً وحصرياً عبر تطبيق ستارزبلاي، الوجهة الحصرية لمنافسات UFC في المنطقة.

ويجمع النزال الرئيسي، الممتد لخمس جولات، بين مقاتلين يسعيان إلى تحقيق انتصار مؤثر في واحدة من أكثر فئات UFC قوة وتنافساً.

ويعود أنكالايف إلى أبوظبي بهدف تأكيد مكانته بين أبرز المنافسين في وزن خفيف الثقيل، بينما يخوض غوسكوف أكبر اختبار في مسيرته داخل UFC، باحثاً عن انتصار استثنائي أمام أحد أبرز أسماء الفئة.

ويشارك غوسكوف في النزال بديلاً عن خليل رونتري جونيور، الذي كان من المقرر أن يواجه أنكالايف قبل اضطراره إلى الانسحاب من الحدث بسبب الإصابة.

كما تشهد البطاقة مواجهة قوية في وزن الذبابة تجمع الأسترالي ستيف إرسيغ بالأوزبكي رمضان تيميروف. ويسعى إرسيغ إلى توظيف خبرته ومستواه الفني أمام قوة تيميروف الهجومية، في نزال يحمل أهمية كبيرة لمسيرة المقاتلين في الفئة.

وتتضمن النزالات الرئيسية المؤكدة أيضاً مواجهة في وزن الوسط بين إسلام دولاتوف وويلينغتون تورمان، إلى جانب نزال يجمع المقاتلين غير المهزومين ماغوميد زينوكوف وداميان جيبيتسكي في الوزن الخفيف، ومواجهة في الوزن الثقيل بين ريزفان كونييف وتايريل فورتشن.

وتتواصل المنافسات بمواجهة البرازيلي فالتر ووكر والأميركي توماس بيترسن في الوزن الثقيل، وداستن جاكوبي أمام أوران ساتيبالدييف في وزن خفيف الثقيل، وسام باترسون أمام سانتياغو بونزينيبيو في وزن الوسط، إلى جانب مواجهة إسماعيل بونفيم وأكسل سولا في الوزن الخفيف.

وتؤكد عودة UFC إلى أبوظبي مكانة العاصمة الإماراتية، بوصفها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة رياضات القتال والفعاليات الرياضية الكبرى. فقد احتضنت أبوظبي خلال السنوات الماضية مجموعة من أهم وأشهر بطولات UFC، واستقبلت نخبة من أبرز المقاتلين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، لترسخ سمعتها كمدينة قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتوفر الاتحاد أرينا وجزيرة ياس مسرحاً عالمياً يجمع بين المنافسات رفيعة المستوى، وأبرز المواهب الرياضية، والأجواء الحماسية التي تميز ليالي UFC المباشرة.

ومن خلال ستارزبلاي، سيكون عشاق الفنون القتالية المختلطة في المنطقة على موعد مع متابعة جميع لحظات الحدث، منذ انطلاق النزالات الأولى وحتى الجرس الأخير. وسواء كان الجمهور يتابع سعي أنكالايف إلى تحقيق انتصار جديد، أو فرصة غوسكوف لإحداث مفاجأة كبرى، أو المواهب الصاعدة المشاركة في بقية النزالات، ستقدم المنصة تجربة متكاملة وحافلة بالإثارة عبر مختلف الأجهزة الذكية.

ومن المقرر أن تنطلق النزالات التمهيدية عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، تليها النزالات الرئيسية عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.