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الرياضة

الأذربيجاني شوباروف يحتفظ بلقب «البانتام» في النسخة 72 من «محاربي الإمارات»

الأذربيجاني شوباروف يحتفظ بلقب «البانتام» في النسخة 72 من «محاربي الإمارات»
24 يوليو 2026 13:26

أبوظبي (وام)

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احتفظ الأذربيجاني أساف شوباروف بلقب وزن «البانتام»، بعد فوزه بالضربة القاضية في أقل من دقيقة على الأسترالي ريس مكلارين في النسخة ال 72 من سلسلة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في النزال الذي أقيم على صالة سبيس 42 أرينا في أبوظبي.
وعزز البطل سجله الخالي من الهزائم ب 11 انتصاراً، محققاً لقبه الثاني على التوالي والثالث له في البطولة، بعد فوزه الأول العام الماضي، بينما تخطى التايلاندي بيتر دانسيو خصمه العراقي علي طالب بقرار الحكام، في وزن البنتام أيضاً بعد نزال مثير.
توج الفائزين، عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، رئيس اللجنة المنظمة.
كما حضر المنافسات صالح الجزيري، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والإكوادوري دانيلو كاريرا اللاعب الدولي السابق في كرة القدم.
وشهدت الأمسية إقامة 12 نزالاً، وأسفرت بقية النزالات عن فوز المصري ميسرة محمد على الصيني كون زو، بإجماع الحكام في وزن الذبابة، والجورجية ألين لولادزي على الفرنسية أوشيان سمسون، بالإخضاع في وزن القشة.

محاربي الإمارات
عبدالمنعم الهاشمي
اتحاد الجوجيتسو
الفنون القتالية المختلطة
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