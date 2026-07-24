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الرياضة

منتخب شباب اليد يحلق ببطاقتي المونديال ونصف نهائي آسيا

منتخب شباب اليد يحلق ببطاقتي المونديال ونصف نهائي آسيا
24 يوليو 2026 13:29

تشوتشو- الصين (وام)
تأهل منتخب كرة اليد للشباب، إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقررة في يوليو 2027 بمقدونيا، بعد فوزه على منتخب الصين بنتيجة 37-28، في الدور ربع النهائي من النسخة الـ19 لبطولة آسيا المقامة حالياً في مدينة تشوتشو الصينية، ليضمن أيضاً التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.
وواصل منتخبنا عروضه القوية في البطولة، بعدما أنهى الدور التمهيدي من دون أي خسارة، محققاً 3 انتصارات على اليابان (32-29)، وقطر (29-24)، والكويت (29-28)، إلى جانب تعادلين مع إيران (25-25) وجمهورية كوريا (30-30)، ليحجز المركز الثاني في مجموعته ويبلغ الدور ربع النهائي، حيث تفوق على المنتخب الصيني، مستضيف البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.
ويقود المنتخب، المدرب المصري محمد سمير كشك، ويعاونه خالد أحمد وطارق إبراهيم.

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