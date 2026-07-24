مارك فان بومل مدربا لمنتخب بلجيكا

بروكسل (أ ف ب)

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، تعيين الهولندي مارك فان بومل مدرباً للمنتخب الأوّل خلفاً للفرنسي رودي جارسيا، حتى كأس أوروبا 2028، ويأتي تعيين فان بومل (49 عاماً) بعد مغادرة جارسيا منصبه إثر الخروج من ربع نهائي مونديال 2026 الذي استضافته أميركا الشمالية.وقال فانسان مانارت المدير الرياضي للاتحاد البلجيكي «أنا سعيد جداً بموافقة مارك فان بومل ومساعديه على خوض هذا التحدي، إنهم يتمتعون بحافز كبير وطموح عال، وأنا مقتنع بأن خبرتهم الدولية، كمدربين وكلاعبين، ستضعهم في أفضل موقع لمساعدة بلجيكا على مواصلة التطور وتحقيق النتائج وبلوغ كامل إمكاناتهم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي».

بدوره، قال فان بومل «إنه لشرف كبير أن أتولى تدريب منتخب بلجيكا، أود أن أشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على ثقته بي».

أضاف «تمتلك بلجيكا لاعبين مميزين وإمكانات هائلة، ونريد أنا وجهازي الفني، بناء فريق يتمتع بالانضباط والطموح والشجاعة اللازمة لمنافسة أفضل المنتخبات في العالم».