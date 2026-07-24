كأس أفريقيا.. «المحكمة الرياضية» تنظر استئناف السنغال أكتوبر المقبل

لوزان (رويترز)

ستنظر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في الثامن من أكتوبر المقبل في الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار نظيره الأفريقي، بمنح لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 للمغرب اعتبارياً، بحسب ما أعلنت الهيئة الجمعة.وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية في بيان «عقب الجلسة، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، وفي هذه المرحلة، لا يمكن للمحكمة تحديد موعد صدور القرار، إلا أنه لن يصدر في يوم الجلسة نفسه».

وأضافت المحكمة في بيانها الصادر الجمعة «الأطراف لم تتفق على اعتماد مسار إجرائي سريع»، وهو ما كان الاتحاد السنغالي يطالب به عند تقديم الاستئناف الذي سُجل في 25 مارس.

كما حذرت محكمة التحكيم الرياضية من «معلومات مغلوطة متداولة بشأن هذه القضية»، مؤكدة أن «المعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية للمحكمة وحدها تُعد رسمية، وأي إعلان يتعلق بهذه القضية سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم الرياضية».