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الرياضة

بوفون يرفض إيطاليا!

بوفون يرفض إيطاليا!
24 يوليو 2026 19:30

روما (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن جيانلويجي بوفون، حارس مرمى المنتخب الإيطالي لكرة القدم السابق، رفض عرضاً للتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن باولو مالديني، المدير التقني للاتحاد الإيطالي، تواصل مع بوفون لتقديم عرض له ليتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي.وكان هذا الدور المقترح سيكون بمثابة مهمة «عملية ومباشرة» داخل مشروع «كلوب إيطاليا»، وهو الكيان المسؤول عن الإشراف على منتخبات إيطاليا الوطنية بمختلف مستوياتها وفئاتها العمرية.
وسبق لبوفون أن شغل منصب منسق المنتخب الإيطالي، لكنه استقال إلى جانب جينارو جاتوزو، المدير الفني، والرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا، مباشرة بعد خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم في نهاية مارس الماضي، وهي الخسارة التي حرمت الأزوري من المشاركة في البطولة العالمية للمرة الثالثة على التوالي.
وكان مالديني يرغب في الاستعانة بشخصية تحظى بشعبية كبيرة وتمتلك خبرة هائلة مع المنتخب الوطني، حيث يعد بوفون صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع إيطاليا، ومن بين آخر المتوجين معها بكأس العالم، كما أنه على دراية كبيرة بالجيل الحالي من اللاعبين وبطريقة العمل داخل المنتخب.

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