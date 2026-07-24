بيرلو من «يونايتد الإمارات» إلى تدريب إيطاليا

روما (د ب أ)

ازدادت التوقعات على نطاق واسع بتولي أندريا بيرلو منصب المدرب الجديد لإيطاليا قريباً بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030، بعد أن رفض كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا المنصب.وقد يكون المنتخب الإيطالي أخيراً على وشك تعيين مدرب دائم للمرة الأولى منذ استقالة جينارو جاتوزو في أعقاب فشلهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد المدير التقني للاتحاد الإيطالي، باولو مالديني والمستشار الخاص ليوناردو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الخميس، أنهما تحدثا أولاً مع مدرب ميلان السابق أنشيلوتي، ثم مع جوارديولا.

ومع انتشار خبر رفض جوارديولا للمنصب اليوم رغبة منه في البقاء أقرب إلى عائلته بعد عقدٍ قضاه في مانشستر سيتي، باتت الأنظار مُسلطةً على بيرلو.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" وموقع "كالتشيو ميركاتو"، من المتوقع صدور الإعلان قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم أنه مرتبط حاليًا بعقد مع نادي يونايتد إف سي، أحد أندية الدوري الإماراتي للمحترفين، والذي انضم إليه في يوليو 2025، إلا أن إنهاء هذا العقد لن يمثل مشكلة كبيرة.