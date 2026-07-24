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الرياضة

ليبرون جيمس ينضم إلى «سيكسرز»

ليبرون جيمس ينضم إلى «سيكسرز»
24 يوليو 2026 20:31


 فيلادلفيا (رويترز) 
أعلن ليبرون جيمس اليوم قراره بالانضمام إلى فريق فيلادلفيا ​سيفنتي سيكسرز ليخوض موسمه 24 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ويمدد بذلك رقمه القياسي في المسابقة.وأمضى ⁠الهداف التاريخي للدوري المواسم الثمانية الأخيرة من مسيرته ​المظفرة مع لوس انجلوس ليكرز، حيث ​قاده ‌للفوز باللقب عام 2020، وذلك ⁠بعد ​فترتين منفصلتين مع كليفلاند كافاليرز وأربع سنوات مع ميامي هيت.
وكتب جيمس على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا قراري الأخير، قراري ليس من أجل ‌المال، ليس من أجل العائلة، ما ‌الذي ألعب من أجله حقا في هذه المرحلة؟ ما زلت أرغب في التضحية، لازلت ​أرغب في العمل، لا زلت أرغب في بذل المزيد من الجهد والمنافسة والفوز والحصول على فرصة لتجربة شعور الفوز بلقب آخر.
"أعتقد أنني أستطيع المساعدة في جعل ‌فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فريق بطل، ​أنا متحمس جدا لإثارة حماس قاعدة جماهيرية جديدة وبدء هذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة".
ويواصل جيمس (41 عاما)، الذي تجاوز في ​مارس آذار ‌الماضي ⁠الرقم القياسي لروبرت ‌باريش في عدد ‌المباريات التي خاضها في الموسم الاعتيادي طوال مسيرته، تألقه رغم تقدمه ⁠في السن.
وحقق رقما قياسيا في الدوري باختياره ​للمرة 22 على التوالي ضمن فريق كل النجوم في فبراير الماضي، خلال موسم بلغ فيه متوسطه من النقاط 20.9 كل مباراة واستحوذ على 6.1 كرة مرتدة ​فضلا عن 7.2 تمريرة حاسمة خلال 60 ​مباراة.

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