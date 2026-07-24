«خماسية بوجاتشار» تقرب «الإمارات للدراجات» من لقب طواف فرنسا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، تألقه في النسخة الـ113 من «طواف فرنسا للدراجات»، وتوج بلقب المرحلة التاسعة عشرة من «غاب إلى ألب دويز»، محققاً فوزه الخامس في النسخة الحالية والـ26 في مسيرته بمراحل الطواف، فيما حافظ زميله المكسيكي إسحاق ديل تورو على المركز الثالث في الترتيب العام وصدارة تصنيف الشباب.

وقدم حامل القميص الأصفر عرضاً قوياً على الصعود الأسطوري إلى ألب دويز، بطول 13.8 كيلومتر ومتوسط انحدار 8.1%، عندما هاجم منافسيه قبل نحو 13 كيلومتراً من القمة، وبدأ رحلة مطاردة مجموعة الهروب عبر المنعطفات الـ21 الشهيرة.

ولحق بوجاتشار بزميله آدم ييتس، الذي ساعده لبضعة كيلومترات، قبل أن يواصل السلوفيني المطاردة منفرداً، ويلحق بالإكوادوري ريتشارد كاراباز والفرنسي ليني مارتينيز في آخر كيلومترين.

وحسم بوجاتشار المواجهة في الكيلومتر الأخير، بعدما رفع إيقاعه وابتعد عن منافسيه، ليحقق أول انتصار له على قمة ألب دويز، ويضيف أحد أشهر الصعودات في تاريخ الطواف إلى سجل إنجازاته.

ورفع بوجاتشار رصيده إلى 26 فوزاً في مراحل «طواف فرنسا» منذ مشاركته الأولى عام 2020، متجاوزاً الفرنسي أندريه ليدوك «25 فوزاً»، ومقترباً من برنارد هينو «28»، وإيدي ميركس «34»، ومارك كافنديش صاحب الرقم القياسي بـ35 انتصاراً.

وجاء الفرنسي ليني مارتينيز، دراج البحرين فيكتوريوس، خلف بوجاتشار بعد أداء قوي، فيما واصل كاراباز حضوره الهجومي بعد يوم واحد من فوزه بالمرحلة الثامنة عشرة في أورسير-ميرليت.

وعزز بوجاتشار بفوزه قبضته على القميص الأصفر، بعدما رفع زمنه الإجمالي، عقب قطعه 2985.4 كيلومتر، إلى 67 ساعة و53 دقيقة، موسعاً الفارق أمام البلجيكي ريمكو إيفينبول، صاحب المركز الثاني، إلى 7 دقائق و11 ثانية.

ويواصل ديل تورو تعزيز الحضور القوي لفريق الإمارات في المقدمة، باحتلاله المركز الثالث بفارق 9 دقائق و42 ثانية عن بوجاتشار، ليضع الفريق اثنين من دراجيه ضمن الثلاثة الأوائل عشية المرحلة الجبلية العشرين وقبل الأخيرة.

وحافظ المكسيكي أيضاً على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، ووسع الفارق أمام الفرنسي بول سيكساس إلى 24 ثانية، فيما يحتل ليني مارتينيز المركز الثالث في تصنيف الشباب بفارق 3 دقائق و18 ثانية.

ويحتل فريق الإمارات المركز الثاني في ترتيب الفرق بزمن 204 ساعات و6 دقائق، بفارق 19 دقيقة و33 ثانية خلف ليدل-تريك المتصدر.

ولن يغادر الطواف ألب دويز سريعاً، إذ تعود القمة الشهيرة، اليوم السبت، لاستضافة نهاية المرحلة العشرين وقبل الأخيرة، في أكبر اختبار جبلي بالنسخة الحالية، على مسافة 170.9 كيلومتر من لو بورغ دويسان إلى ألب دويز.

ويبلغ إجمالي الارتفاع التراكمي للمرحلة نحو 5600 متر، في مسار يجمع مجموعة من أشهر مرتفعات «طواف فرنسا»، بداية من «كول دو لا كروا دو فير»، مروراً بـ «كول دو تيليجراف»، وصولاً إلى «غاليبييه»، أعلى نقطة في نسخة 2026.

ويتواصل التحدي بعد ذلك نحو ألب دويز عبر «كول دو سارين»، الذي لم يظهر في مسار الطواف سوى مرة واحدة عام 2013، وكان حينها جزءاً من مسار للنزول.

وتضع المرحلة قوة فريق الإمارات أمام اختبار أخير وحاسم في الجبال، حيث يدافع بوجاتشار عن القميص الأصفر وفارق 7 دقائق و11 ثانية أمام إيفينبول، فيما يخوض ديل تورو مواجهة مباشرة لحماية المركز الثالث والقميص الأبيض، في ظل فارق 24 ثانية فقط أمام سيكساس في ترتيب الشباب.

وبعد أن كتب بوجاتشار اسمه للمرة الأولى بين الفائزين على قمة ألب دويز، يعود الجبل الشهير ليشكل، السبت، مسرحاً للفصل الثاني والأصعب، في آخر المعارك الجبلية الكبرى قبل المرحلة الختامية في باريس.