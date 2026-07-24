«مهندس الكرات الثابتة» يعزز وسط النصر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عزز النصر صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الأسترالي أيدين هروستيتش «30 عاماً»، قادماً من هيراكليس ألميلو الهولندي في صفقة انتقال حر، ضمن تحركات «العميد» المتواصلة في «الميركاتو الصيفي»، استعداداً للموسم الجديد.

ويضيف هروستيتش خبرة دولية كبيرة إلى قائمة «الأزرق»، بعدما خاض 39 مباراة بقميص منتخب أستراليا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5، وشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022، كما سجل حضوره في مونديال 2026، بمشاركته بديلاً في مباراتي باراجواي ومصر.

واختار النصر تقديم لاعبه الجديد عبر مقطع فيديو نشره على منصاته الرسمية، قال فيه هروستيتش: «أنا أيدين، ولدت في ملبورن بأستراليا، جئت من ملاعب أوروبا إلى قلب دبي من أجل شعار النصر، قصة جديدة تنتظر أن تُكتب وشغف جديد سنعيشه، الأزرق لوننا والنصر هدفنا، لنصنع التاريخ معاً».

ويملك الدولي الأسترالي مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، من بينها تجربة بارزة بقميص آينتراخت فرانكفورت الألماني، قبل محطته الأخيرة مع هيراكليس ألميلو الهولندي.

وبرز هروستيتش بشكل لافت مع منتخب أستراليا خلال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفضل مهاراته الفنية ودقة تمريراته، علاوة على براعته في تنفيذ الكرات الثابتة، والتي شكلت إحدى أبرز نقاط قوته.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في تقرير سابق قبل مونديال قطر 2022، الضوء على قدرات هروستيتش في تنفيذ الركلات الحرة، بعدما لعب دوراً مؤثراً في مشوار أستراليا نحو التأهل إلى النهائيات، ومن بينها هدف لافت من ركلة ثابتة أمام اليابان في طوكيو.

وكشف هروستيتش حينها أن إتقانه للكرات الثابتة لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتاج سنوات طويلة من التدريب منذ طفولته، متأثراً بالإنجليزي ديفيد بيكهام، أحد أبرز المتخصصين في تنفيذ الركلات الحرة، إلى جانب تأثره بالنجم الأسترالي السابق تيم كاهيل.

وقال عن شغفه بالركلات الثابتة: «أردت دائماً أن أكون متخصصاً في تنفيذها، وهو شيء عملت عليه منذ أن كنت طفلاً»، كاشفاً أن تدريباته المبكرة في فناء المنزل تسببت في تحطيم أكثر من نافذة أثناء محاولاته المستمرة لتطوير دقة تسديداته.

ويمثل انتقال هروستيتش محطة جديدة في مشروع إعادة بناء «العميد» تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه سلافيسا يوكانوفيتش، بطموح إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على الألقاب.

ونشط النصر بشكل لافت في سوق الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع الروماني ماريوس مارين، وويسلي ديلجادو، والمغربي نسيم شاذلي على سبيل الإعارة، والكاميروني ليونيل وامبا، والإيفواري كريس بيديا، إضافة إلى هروستيتش.