سينر وديوكوفيتش ينسحبان من «مونتريال للتنس»

مونتريال (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة الجمعة انسحاب الإيطالي يانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدورة المقررة الشهر المقبل، معربين عن خيبة أملهم إزاء هذا الانسحاب المتأخر.وفي ظل جدول مزدحم، حقق سينر، المصنف الأول عالميا، وديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (24 لقبا)، مشوارين رائعين في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، هذا الشهر، حيث توج الإيطالي باللقب فيما خرج الصربي من نصف النهائي.

وقال سينر: "بعد دراسة متأنية لجميع العوامل مع فريقي، اتخذنا القرار الصعب بالانسحاب من مونتريال"، واضاف "ليس من السهل أبدا الغياب عن حدث بهذه الأهمية، لكننا نعتقد أن هذا هو القرار الصحيح لإعطاء الأولوية لصحتي".

وتشكل دورة مونتريال للرجال محطة أساسية في الطريق إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وتقام في الوقت نفسه دورة السيدات للفئة ذاتها هذا العام في تورونتو، فيما تتناوب المدينتان على استضافة المسابقتين، المعروفتين مجتمعتين باسم بطولة كندا المفتوحة، عاما بعد عام.

وأعرب المنظمون عن خيبة أملهم إزاء الانسحاب المتأخر، مشيرين إلى أن اللاعبين انسحبا أيضا من نسخة العام الماضي التي أقيمت في تورونتو، وقالت مديرة البطولة فاليري تيترو في بيان: "نحترم قرارهما وندرك أن صحة اللاعبين يجب أن تبقى أولوية في ظل هذا الجدول المرهق".

وأضافت "لكننا نعتقد أن تكرار هذه الانسحابات المتأخرة في السنوات الأخيرة يطرح قضية أوسع تتعلق برياضتنا"، وتابعت "دورات ماسترز الألف نقطة تعد من أبرز الدورات على روزنامة الجولة، ومن حق الجماهير أن تتوقع رؤية أفضل لاعبي العالم وهم يتنافسون".

وقالت تيترو إن المنظمين يجرون مناقشات مع رابطة اللاعبين المحترفين بشأن "تعديلات" "باتت ضرورية في المستقبل القريب من أجل حماية أفضل لنزاهة دورات ماسترز الألف نقطة، مع مراعاة الواقع الذي يواجهه اللاعبين".

ومن المتوقع الآن أن يكون الألماني ألكسندر زفيريف، بطل فرنسا المفتوحة هذا العام ووصيف ويمبلدون، المصنف الأول في مونتريال، يليه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ابن مقاطعة كيبيك.

وكان الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالميا، أعلن انسحابه من دورة مونتريال بسبب إصابة مستمرة في المعصم، وهو يستهدف العودة في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة التي تنطلق مباشرة بعد مونتريال.